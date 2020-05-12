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«В обоих браках я счастливой не была»: Елена Валюшкина вспомнила бывших мужей 

Teleprogramma.pro и ещё 1 4 часа назад
Звезда «Формулы любви»: «В браках счастливой не была»
Фото: Teleprogramma.pro
Актриса Елена Валюшкина заявила, что не смогла обрести счастье и спокойствие со своими бывшими мужьями. Напомним, что звезда «Формулы любви» была замужем за своим педагогом по Высшему театральному училищу имени Щепкина артистом Леонидом Фоминым. Второй раз она вышла замуж за актера Александра Яцко, от которого родила сына Василия и дочь Марию.
«В обоих своих браках я счастливой не была. Но тем не менее всегда была счастлива. Независимо от замужества. Поводов радоваться у меня всегда было много. Сын и дочь, съемки в кино, любимый театр Моссовета».
Как отметила звезда, особую радость ей доставляли поездки в разные страны мира. По ее словам, сейчас пришли другие времена. Курс евро взлетел до заоблачных высот, поэтому ездить так, как раньше, уже не получится.
Как добавила актриса, с годами ее взгляды на любовь поменялись. В 16 лет ей казалось, что влюбиться можно только один раз и навсегда. Однако позже она поняла, что это далеко не так. При этом она заметила, что в каждом возрасте у людей свои любовные проблемы, сообщает «АиФ».
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Звёзды , Дети , Любовь , Леонид Фомин , Елена Валюшкина , Александр Яцко , Аргументы и Факты
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