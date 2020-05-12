Звезда «Формулы любви»: «В браках счастливой не была»

Актриса Елена Валюшкина заявила, что не смогла обрести счастье и спокойствие со своими бывшими мужьями. Напомним, что звезда «Формулы любви» была замужем за своим педагогом по Высшему театральному училищу имени Щепкина артистом Леонидом Фоминым . Второй раз она вышла замуж за актера Александра Яцко , от которого родила сына Василия и дочь Марию.

«В обоих своих браках я счастливой не была. Но тем не менее всегда была счастлива. Независимо от замужества. Поводов радоваться у меня всегда было много. Сын и дочь, съемки в кино, любимый театр Моссовета».

Как отметила звезда, особую радость ей доставляли поездки в разные страны мира. По ее словам, сейчас пришли другие времена. Курс евро взлетел до заоблачных высот, поэтому ездить так, как раньше, уже не получится.

Как добавила актриса, с годами ее взгляды на любовь поменялись. В 16 лет ей казалось, что влюбиться можно только один раз и навсегда. Однако позже она поняла, что это далеко не так. При этом она заметила, что в каждом возрасте у людей свои любовные проблемы, сообщает «АиФ».