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Дарья Мельникова перестала скрывать лицо младшего сына 

Letidor.ru и ещё 2 2 часа назад
Мельникова перестала скрывать лицо младшего сына
Фото: Letidor.ru
Звезда показала его фото у себя в аккаунте.
Актриса Дарья Мельникова, получившая популярность благодаря участию в сериале «Папины дочки», в первой половине декабря 2018 года стала мамой во второй раз. После рождения второго сына звезда начала чаще рассказывать делиться личными фото в соцсетях и рассказывать о семейной жизни. Совсем недавно она впервые показала лицо старшего Артура, а сегодня решила перестать скрывать и младшего Марка. В разделе Stories своего Instagram-аккаунта Дарья опубликовала общую фотографию сыновей.
Все, что нужно знать о братской любви,
— подписала она снимок.
@melnikovadsh
На этом снимке не видно лицо старшего Артура, однако поклонники уже знают, как выглядит мальчик. В начале апреля Дарья решила поддержать семьи, находящиеся на вынужденной самоизоляции. Вместе с маленьким Артуром она прочитала детские стихи Веры Полозковой, правда, сделала это не в своем личном аккаунте.
Напомним, Дарья Мельникова счастлива в браке с Артуром Смольяниновым. Они познакомились на съемках сериала «Гетеры майора Соколова». В 2013 году пара официально оформила отношения. В октябре 2015-го у супругов родился сын, мальчика назвали Артуром в честь звездного отца. Через два года, в день рождения Смольянинова, 27 октября у пары родился сын, которого назвали Артуром. А в декабре 2018 года актеры вновь стали родителями. У них появился на свет второй сын. Малышу дали имя Марк. Актриса очень бережет личную жизнь от глаз общественности. Не удивительно, что вплоть до апреля текущего года поклонники не знали, как выглядят ее дети.
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Звёзды , Дарья Мельникова , Вера Полозкова
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