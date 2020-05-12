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Рианна попозировала в нижнем белье для рекламной кампании собственного бренда 

Lenta.ru и ещё 3 3 часа назад
Рианна попозировала в белье для рекламы своего бренда
Фото: @badgalriri
Американская поп-исполнительница и предпринимательница Рианна снялась в откровенной рекламной кампании собственного бренда Savage X Fenty. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.
На размещенном кадре 32-летняя знаменитость попозировала полулежа на фоне пальм в кружевном комплекте нижнего белья лилового цвета. Стоимость бюстгальтера на сайте марки составляет 64 доллара (4713 рублей), а трусов — 30 долларов (2209 рублей).
@badgalriri
В описании к публикации Рианна отметила, что новая коллекция Savage X Fenty выпущена в честь двухлетия бренда. Она также поблагодарила покупателей марки за их поддержку.
Подписчики певицы восхитились ее внешним видом в комментариях под постом, который уже набрал больше двух миллионов лайков. «Вау, вау! Самая сексуальная и лучшая. Поздравляю!», «Какая же ты прекрасная», «Обожаю тебя», «Просто идеальная», «Одна из самых горячих женщин, которую я когда-либо видела» — комментировали они.
В апреле Рианна поучаствовала в другой фотосессии для Savage X Fenty, на которой продемонстрировала прозрачное нижнее белье бренда. Ее запечатлели лежащей на шезлонге у бассейна в черном бюстгальтере, сквозь который просвечивается ее грудь, и трусах с завышенной талией. Она также надела туфли на каблуке в тон наряда и несколько аксессуаров.
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