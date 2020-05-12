Что стало с популярными исполнителями 2000-х

Мы их обожали: под их песни мы ссорились и мирились, расставались и даже играли свадьбу. Посмотрите, как сейчас выглядят и живут те, кто взрывал музыкальные чарты 20 лет назад.

Виталий Грачев (Витас)

О нем слагали легенды. Даже ходили слухи, что вместо гланд у певца — жабры, отсюда и нереально высокие для мужчины ноты. Ох, уж эти странные 2000-е… Но времена меняются, меняется и Витас. Спустя 20 лет артист заметно набрал вес и больше не пытается выделиться как Киркоров или Сердючка. Он не поет о космосе и подводных глубинах, а на сцене больше похож не на Агузарову, а на Лепса или Меладзе: неистеричный и сдержанный, спокойненько поет о любви. Нет больше странных подрыгиваний всеми частями тела, металлического шлема на лысой голове и воя сирены: «А-а-а-а-у-у-а-а-а». И слава богу…

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Виктория Воронова (Пропаганда)

После строчки «Я рисую на асфальте белым мелом слово „Хватит“ у всех нас наворачиваются слезы. Двадцать лет прошло, а первые песни группы „Пропаганда“ до сих пор бередят душу. А вот солистка группы за это время сильно изменилась. Она превратилась из пацанки в эффектную женщину: вместо широких штанов — классические платья, макияж, прическа. Куда-то ушел даже огонек протеста, за который мы все ее так полюбили. Теперь у нее сольная карьера, песни про любовь, и все, в общем-то, как у всех. Но мы навсегда запомним ее пацанкой в кепке, которая что-то царапала мелом…

Сергей Жуков (Руки Вверх!)

Слава, пришедшая к певцу в 2000-х годах, сильно изменила его — преимущественно на несколько размеров. Да и вместо „Ай, ай, ай, девчонка, где же все твои подружки“ теперь он исполняет: „Ты самый крепкий алкоголь, меня убиваешь в ноль“. А в остальном — все то же самое: джинсы, косухи, футболки. Кажется, Жуков так и не смог вырасти из сценического образа 18-летнего пацана с песнями про любовь. Все те же посылы, прыганья на сцене… А клипы с его участием — это отдельный треш. Посмотрите для примера хотя бы „Я больной тобой“ — уснуть потом не сможете (в основном, от стыда).

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Юлия Чичерина

В 2000-х Чичерина каждой новой песней взрывала хит-парады. Мы танцевали медленные танцы под „Мой рок-н-ролл“, дико прыгали под „Ту-лу-ла“ и рыдали над фильмами Бодрова „Брат“ и „Брат-2“, музыку к которым тоже частично написала Юлия. Как и полагается нормальной рок-певице, она била татухи, вытворяла на сцене не весть что, стриглась налысо и долго потом ходила с „ежиком“. И тем сильнее видна разница между сегодняшней Чичериной: она ударилась в религию и политику, поет про космос и ругает американцев. Вот это да, вот это действительно творческая личность. Посмотрим, что будет с певицей еще через 20 лет.

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Сергей Аморалов (Отпетые мошенники)

Помните того пацана-хулигана с пергидрольными волосами и кольцом в побритой брови? Ему подпевала вся Россия, а группа „Отпетые мошенники“ долгое время была на волне славы. Их песни „Всяко-разно“, „А у реки“ и, конечно, хит нашей юности „Люби меня, люби“ — машина времени по возвращению в 2000-е.

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А так как Аморалов новых взрывных хитов больше не написал, он с радостью пользуется этой машиной времени, давая концерты с еще одним участником „Отпетых“. И даже имидж Серей частично оставил: светлые волосы, собранные в „хохолок“, темные очки, футболки и одежда цвета „хаки“. Сергей изо всех сил молодится, но он уже не тот…