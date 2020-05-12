Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Папа меня переломал»: Климова рассказала об отце, который сидел за убийство 

Teleprogramma.pro 52 минуты назад
Климова рассказала об отце-"убийце"
Фото: Teleprogramma.pro
Актриса Екатерина Климова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем отце. С ним она познакомилась, когда ей было уже 13 лет.
«Папа у меня сидел 13 лет. Угодил за решетку практически сразу, как я родилась. Мама всегда говорила, что он в командировке. Она посылала ему наши поделки с сестрой. Отец сидел за непреднамеренное убийство. Казалось, что ничто в тот вечер не предвещало беды. Он был в компании друзей в ресторане. Завязалась перепалка, началась драка. На утро оказалось, что кто-то из противников умер. Отец все на себя взял».
Екатерина Климова Как отметила актриса, ее мама умело справилась со всеми проблемами, которые навалились на семью.
«У меня начался переходный возраст, когда папа вернулся из тюрьмы. Отец меня переломал. Папа звал меня королевой подъезда. Он сильно повлиял на мой характер. У нас было много споров, дискуссий. Однажды он подарил мне кожаную куртку, а я что-то делала не так. Он в итоге ее порвал. Я была убита горем и хотела покончить с собой»,
— вспомнила она.
По словам Климовой, война с отцом закончилась, когда она поступила в театральный институт. Звезда благодарна родителю, который сделал из нее человека и воспитал твердый характер.
Видео дня. Адель показала результат радикального похудения
Teleprogramma.pro: последние новости
«Это бестолковая история»: Чехова объяснила, почему не носит маску «Это бестолковая история»: Чехова объяснила, почему не носит маску «Помню, наши дети вместе справляли дни рождения»: 52-летняя Стриженова обратилась к Орбакайте «Помню, наши дети вместе справляли дни рождения»: 52-летняя Стриженова обратилась к Орбакайте «В обоих браках я счастливой не была»: Елена Валюшкина вспомнила бывших мужей «В обоих браках я счастливой не была»: Елена Валюшкина вспомнила бывших мужей
Женский форум
Звёзды , Екатерина Климова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самая горячая Наташа, покорившая всех своими бикини
Самая горячая Наташа, покорившая всех своими бикини
Чехова объяснила, почему не носит маску
Чехова объяснила, почему не носит маску
У Шуры снова обнаружили онкологию
У Шуры снова обнаружили онкологию
Борисова хотела заразиться COVID-19 ради хайпа
Борисова хотела заразиться COVID-19 ради хайпа
Видео
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
00:51
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
Звёзды
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
00:23
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
Звёзды Дети
Самая красивая стюардесса выходит замуж за арестанта
01:13
Самая красивая стюардесса выходит замуж за арестанта
Любовь
Куда поставить кровать, чтобы спать спокойно
04:01
Куда поставить кровать, чтобы спать спокойно
Дом и сад
Юный шалопай отправил соседок в полет на мотоцикле
00:26
Юный шалопай отправил соседок в полет на мотоцикле
Дети
Что съесть на завтрак, чтобы убрать отеки
06:09
Что съесть на завтрак, чтобы убрать отеки
Красота Еда
Сколько томатной пасты в покупном кетчупе
02:29
Сколько томатной пасты в покупном кетчупе
Еда Здоровье
Скандалы с дочерью довели Успенскую до депрессии
03:00
Скандалы с дочерью довели Успенскую до депрессии
Звёзды Дети
Как усилить иммунитет с помощью кефира
20:00
Как усилить иммунитет с помощью кефира
Еда Здоровье
Адель показала результат радикального похудения
01:07
Адель показала результат радикального похудения
Звёзды Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение