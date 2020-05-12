Чехова объяснила, почему не носит маску 

Анфиса Чехова в разговоре с журналистом Teleprogramma.pro призналась, что носила медицинскую маску только на заре эпидемии коронавируса. Да и самоизоляцию она соблюдает не на все 100%. На это у телезвезды есть свои причины.

«Сначала я ходила с маской, а потом поняла, что это бестолковая история. Стараюсь держать социальную дистанцию, когда выезжаю на работу»,

— рассказала она.

Своего сына Соломона Анфиса тоже не держит взаперти, периодически отпуская его к бабушкам и отцу, актеру Гураму Баблишвили . Звезда считает, что нельзя отказывать близким, которые хотят повидать ребенка.

Не исключила из своей жизни Чехова и общения с друзьями в период пандемии, периодически они встречаются и играют в настольные игры.