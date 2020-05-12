Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чехова объяснила, почему не носит маску 

Teleprogramma.pro 49 минут назад
Чехова объяснила, почему не носит маску
Фото: Teleprogramma.pro
Анфиса Чехова в разговоре с журналистом Teleprogramma.pro призналась, что носила медицинскую маску только на заре эпидемии коронавируса. Да и самоизоляцию она соблюдает не на все 100%. На это у телезвезды есть свои причины.
«Сначала я ходила с маской, а потом поняла, что это бестолковая история. Стараюсь держать социальную дистанцию, когда выезжаю на работу»,
— рассказала она.
Своего сына Соломона Анфиса тоже не держит взаперти, периодически отпуская его к бабушкам и отцу, актеру Гураму Баблишвили. Звезда считает, что нельзя отказывать близким, которые хотят повидать ребенка.
Не исключила из своей жизни Чехова и общения с друзьями в период пандемии, периодически они встречаются и играют в настольные игры.
Видео дня. Адель показала результат радикального похудения
Teleprogramma.pro: последние новости
«Папа меня переломал»: Климова рассказала об отце, который сидел за убийство «Папа меня переломал»: Климова рассказала об отце, который сидел за убийство «Помню, наши дети вместе справляли дни рождения»: 52-летняя Стриженова обратилась к Орбакайте «Помню, наши дети вместе справляли дни рождения»: 52-летняя Стриженова обратилась к Орбакайте «Не вижу никого рядом с собой»: Гуф заявил о планах жениться на новой возлюбленной «Не вижу никого рядом с собой»: Гуф заявил о планах жениться на новой возлюбленной
Звёзды , Анфиса Чехова , Гурам Баблишвили
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самая горячая Наташа, покорившая всех своими бикини
Самая горячая Наташа, покорившая всех своими бикини
У Шуры снова обнаружили онкологию
У Шуры снова обнаружили онкологию
Борисова хотела заразиться COVID-19 ради хайпа
Борисова хотела заразиться COVID-19 ради хайпа
Почему мужчины изменяют
Почему мужчины изменяют
Видео
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
00:51
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
Звёзды
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
00:23
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
Звёзды Дети
Самая красивая стюардесса выходит замуж за арестанта
01:13
Самая красивая стюардесса выходит замуж за арестанта
Любовь
Куда поставить кровать, чтобы спать спокойно
04:01
Куда поставить кровать, чтобы спать спокойно
Дом и сад
Юный шалопай отправил соседок в полет на мотоцикле
00:26
Юный шалопай отправил соседок в полет на мотоцикле
Дети
Что съесть на завтрак, чтобы убрать отеки
06:09
Что съесть на завтрак, чтобы убрать отеки
Красота Еда
Сколько томатной пасты в покупном кетчупе
02:29
Сколько томатной пасты в покупном кетчупе
Еда Здоровье
Скандалы с дочерью довели Успенскую до депрессии
03:00
Скандалы с дочерью довели Успенскую до депрессии
Звёзды Дети
Как усилить иммунитет с помощью кефира
20:00
Как усилить иммунитет с помощью кефира
Еда Здоровье
Адель показала результат радикального похудения
01:07
Адель показала результат радикального похудения
Звёзды Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение