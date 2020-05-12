Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как выглядели бы звезды, если бы увеличили губы 

Я Покупаю 1 час назад
Как выглядели бы звезды с «надутыми» губами
Фото: Я Покупаю
Эти знаменитости пренебрегли популярной до недавнего времени процедурой, но нам все же любопытно, что бы из этого вышло.

Риз Уизерспун

У Риз чертовски миловидное личико, и в свои 44 она все еще выглядит как девочка. Поэтому нам показалось, что пухлые губки будут весьма кстати.
Я Покупаю
Но вот ведь оказия какая — молодости ей это не добавило, зато сделало очень похожей на российскую актрису Ирину Розанову!

Альбина Джанабаева

Это так странно, что девушка после «ВИА Гры» осталась с маленькими губами. С ними Альбина выглядит как-то чересчур элегантно и до неприличия утонченно.
Я Покупаю
Но вот несколько кликов, и теперь сомнений быть не может, что перед нами солистка самой сексапильной группы. Вот сейчас можно петь: «Чем выше любовь, тем ниже поцелуи!»

Ума Турман

Если бы у Умы ума хватило накачать губы — вряд ли Тарантино продолжил бы ее брать на роли! Ведь это уже не его муза и не Черная Мамба с острыми чертами лица, а гламурная дамочка!
Я Покупаю
Хотя, с другой стороны, Ума с пухлыми губками все же хороша! Другие режиссеры, мы уверены, встали бы в очередь.

Кристина Асмус

Удивительно, как пара миллилитров гиалуронки (ну, в нашем случае несколько дополнительных пикселей) могут изменить внешность.
Я Покупаю
Вот была девушка, милая и очаровательная, а стала — какой-то совершенно обычной, ничем не выдающейся. Разве что только губами…

Кортни Кокс

На счету Кортни, конечно, много преображений. Но вот губы она, к сожалению, не трогала.
Я Покупаю
С таким богатством голливудская красотка выглядит еще краше. И, согласитесь, значительно моложе!

Кристина Орбакайте

Мы всего-то увеличили губы, и тут такая метаморфоза — была Кристина, а стала Алла! Мы Аллу Борисовну, конечно, уважаем, но Примадонны нам хватит одной.
Я Покупаю
Поэтому пусть Кристина остается при своем, тем более, что объемные губы на ней смотрятся как-то неприлично. Согласны?
Видео дня. Адель показала результат радикального похудения
Я Покупаю: последние новости
«Крошка моя, я по тебе скучаю»: что стало с популярными исполнителями 2000-х «Крошка моя, я по тебе скучаю»: что стало с популярными исполнителями 2000-х Комплексы звезд: чего стесняются знаменитости Комплексы звезд: чего стесняются знаменитости Из обычной канадки — в известную супермодель: эволюция стиля Линды Евангелисты Из обычной канадки — в известную супермодель: эволюция стиля Линды Евангелисты
Женский форум
Звёзды , Альбина Джанабаева , Риз Уизерспун , Ирина Розанова , Кристина Орбакайте , Ума Турман , Кристина Асмус , Кортни Кокс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На что знаки зодиака тратят деньги на карантине
На что знаки зодиака тратят деньги на карантине
«Пустил в душу, а мне в душу плюнули»
«Пустил в душу, а мне в душу плюнули»
Куда поставить кровать, чтобы спать спокойно
Куда поставить кровать, чтобы спать спокойно
Самая горячая Наташа, покорившая всех своими бикини
Самая горячая Наташа, покорившая всех своими бикини
Видео
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
00:51
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
Звёзды
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
00:23
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
Звёзды Дети
Самая красивая стюардесса выходит замуж за арестанта
01:13
Самая красивая стюардесса выходит замуж за арестанта
Любовь
Как занять бабушек и дедушек на карантине
03:15
Как занять бабушек и дедушек на карантине
Карантин Психология
Роспотребнадзор объяснил ошибки онлайн-шопинга
01:01
Роспотребнадзор объяснил ошибки онлайн-шопинга
Психология
Куда поставить кровать, чтобы спать спокойно
04:01
Куда поставить кровать, чтобы спать спокойно
Дом и сад
Юный шалопай отправил соседок в полет на мотоцикле
00:26
Юный шалопай отправил соседок в полет на мотоцикле
Дети
Что съесть на завтрак, чтобы убрать отеки
06:09
Что съесть на завтрак, чтобы убрать отеки
Красота Еда
Сколько томатной пасты в покупном кетчупе
02:29
Сколько томатной пасты в покупном кетчупе
Еда Здоровье
Скандалы с дочерью довели Успенскую до депрессии
03:00
Скандалы с дочерью довели Успенскую до депрессии
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение