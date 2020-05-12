Как выглядели бы звезды с «надутыми» губами

Эти знаменитости пренебрегли популярной до недавнего времени процедурой, но нам все же любопытно, что бы из этого вышло.

Риз Уизерспун

У Риз чертовски миловидное личико, и в свои 44 она все еще выглядит как девочка. Поэтому нам показалось, что пухлые губки будут весьма кстати.

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Но вот ведь оказия какая — молодости ей это не добавило, зато сделало очень похожей на российскую актрису Ирину Розанову

Альбина Джанабаева

Это так странно, что девушка после «ВИА Гры» осталась с маленькими губами. С ними Альбина выглядит как-то чересчур элегантно и до неприличия утонченно.

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Но вот несколько кликов, и теперь сомнений быть не может, что перед нами солистка самой сексапильной группы. Вот сейчас можно петь: «Чем выше любовь, тем ниже поцелуи!»

Ума Турман

Если бы у Умы ума хватило накачать губы — вряд ли Тарантино продолжил бы ее брать на роли! Ведь это уже не его муза и не Черная Мамба с острыми чертами лица, а гламурная дамочка!

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Хотя, с другой стороны, Ума с пухлыми губками все же хороша! Другие режиссеры, мы уверены, встали бы в очередь.

Кристина Асмус

Удивительно, как пара миллилитров гиалуронки (ну, в нашем случае несколько дополнительных пикселей) могут изменить внешность.

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Вот была девушка, милая и очаровательная, а стала — какой-то совершенно обычной, ничем не выдающейся. Разве что только губами…

Кортни Кокс

На счету Кортни, конечно, много преображений. Но вот губы она, к сожалению, не трогала.

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С таким богатством голливудская красотка выглядит еще краше. И, согласитесь, значительно моложе!

Кристина Орбакайте

Мы всего-то увеличили губы, и тут такая метаморфоза — была Кристина, а стала Алла! Мы Аллу Борисовну, конечно, уважаем, но Примадонны нам хватит одной.

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Поэтому пусть Кристина остается при своем, тем более, что объемные губы на ней смотрятся как-то неприлично. Согласны?