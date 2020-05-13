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«Вечно всем недовольна»: друг Жигунова обвинил его жену в разрушении брака 

Teleprogramma.pro и ещё 3 4 часа назад
Друг Жигунова обвинил его жену в разрушении брака
Фото: Teleprogramma.pro
Друг Сергея Жигунова считает, что именно супруга актера разрушила брак с «гардемарином» из-за непростого характера. Напомним, о повторном расставании артиста с актрисой Верой Новиковой стало известно в середине марта — тогда, по слухам, Сергей обнародовал свою новую пассию, которая удивительным образом похожа на Анастасию Заворотнюк. Тогда же стало известно, что Жигунов намерен отсудить у Новиковой долю в их общей квартире.
Сергей Заграевский рассказал журналистам, что, по его мнению, брак между Новиковой и Жигуновым распался по вине самой женщины. Вера отличалась непростым характером, что пагубно сказывалось на отношениях с жизнерадостным и ярким актером. Окончательно померкла Новикова в сравнении с Настей Заворотнюк — последняя отличалась любовью ко всему, что делает, Вера же была «человеком себе на уме» и на фоне Жигунова выглядела слишком закрытой.
Однажды Заграевскому даже досталось от Новиковой. Сергей порекомендовал своему товарищу уборщиков, которые должны были очистить участок Жигунова от снега. Вере, которая в тот момент выезжала с территории, качество оказанных работ не понравилось, о чем она поспешила высказать Заграевскому.
«Жена Сережи всем вечно недовольна. Когда выяснилось, что дорожка не убрана так, как ей хотелось бы, она не поскупилась мне это высказать»,
— поделился он с журналистами «Собеседника».
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Звёзды , Сергей Жигунов , Анастасия Заворотнюк , Вера Новикова
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