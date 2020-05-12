Собчак рассказала о лечении матери от пневмонии

Сенатор от Тывы Людмила Нарусова перенесла тяжелую форму пневмонии. Об этом ее дочь, телеведущая Ксения Собчак рассказала в ходе прямого эфира в Instagram.

По ее словам, Нарусова провела в больнице в Коммунарке 10 дней, где ее лечили от тяжелейшего воспаления легких.

О госпитализации матери Собчак стало известно 26 марта. Вдову первого мэра Санкт-Петербурга увезли в медицинское учреждение в Коммунарке днем 25 марта. Утверждалось, что у нее взяли мазки для теста из-за подозрения на коронавирус.