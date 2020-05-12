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Собчак рассказала о лечении перенесшей пневмонию матери 

Lenta.ru и ещё 1 45 минут назад
Собчак рассказала о лечении матери от пневмонии
Фото: РИА Новости
Сенатор от Тывы Людмила Нарусова перенесла тяжелую форму пневмонии. Об этом ее дочь, телеведущая Ксения Собчак рассказала в ходе прямого эфира в Instagram.
По ее словам, Нарусова провела в больнице в Коммунарке 10 дней, где ее лечили от тяжелейшего воспаления легких.
О госпитализации матери Собчак стало известно 26 марта. Вдову первого мэра Санкт-Петербурга увезли в медицинское учреждение в Коммунарке днем 25 марта. Утверждалось, что у нее взяли мазки для теста из-за подозрения на коронавирус.
В Госдуме заявляли, что тест на коронавирус показал отрицательный результат. Собчак позднее рассказывала, что у ее матери поднялась температура, и ей поставили диагноз «вирусная пневмония».
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Звёзды , Людмила Нарусова , Ксения Собчак , Госдума
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