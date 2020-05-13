Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лобода похвасталась фигурой в нижнем белье 

Teleprogramma.pro и ещё 4 1 час назад
Лобода похвасталась фигурой в нижнем белье
Фото: @lobodaofficial
Светлана Лобода решила подразнить своих поклонников пикантным фото в нижнем белье. Певица попозировала перед камерой в одних трусиках и лифе, распахнув банный халат. Образ обретал домашний привкус благодаря мягким носочкам на ногах звезды.
Чтобы ноги казались стройнее и выше, Светлана не забыла приподняться на цыпочки, выставив вперед одно колено. И похоже, что получившийся кадр произвел впечатление не только на почитателей сексуальной блондинки, но и на нее саму.
«Мне кажется, самоизоляция идет на пользу, как думаете?»
— подписала она снимок в Instagram.
@lobodaofficial
Любопытно, что в качестве фотографа знаменитости выступила ее старшая дочь Ева — ее видно в зеркале. Фолловеры Светланы заметили, что девочка — настоящий художник, умеет найти выгодный ракурс. Ну а Лобода может запросто учить людей делать эффектные селфи.
Видео дня. Что съесть на завтрак, чтобы убрать отеки
Teleprogramma.pro: последние новости
«Папа меня переломал»: Климова рассказала об отце, который сидел за убийство «Папа меня переломал»: Климова рассказала об отце, который сидел за убийство «Молода и прекрасна»: Дарина Эрвин впервые показала, как выглядит теща Цекало «Молода и прекрасна»: Дарина Эрвин впервые показала, как выглядит теща Цекало Выше мамы: Дени Байсаров обогнал 48-летнюю Кристину Орбакайте по росту Выше мамы: Дени Байсаров обогнал 48-летнюю Кристину Орбакайте по росту
Звёзды , Светлана Лобода
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
9 секретов молодости, которым следуют японки
9 секретов молодости, которым следуют японки
Как занять бабушек и дедушек на карантине
Как занять бабушек и дедушек на карантине
Как сейчас живет дочь Хакамады с синдромом Дауна
Как сейчас живет дочь Хакамады с синдромом Дауна
Навка прокомментировала слухи о сыне Плющенко
Навка прокомментировала слухи о сыне Плющенко
Видео
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
00:51
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
Звёзды
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
00:23
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
Звёзды Дети
Самая красивая стюардесса выходит замуж за арестанта
01:13
Самая красивая стюардесса выходит замуж за арестанта
Любовь
Что такое суперфуды и зачем их есть
01:52
Что такое суперфуды и зачем их есть
Еда Здоровье
Как снять кольцо с отекшего пальца
03:02
Как снять кольцо с отекшего пальца
Здоровье Дом и сад
Почему не работают шампуни от перхоти
06:05
Почему не работают шампуни от перхоти
Красота Здоровье
Как занять бабушек и дедушек на карантине
03:15
Как занять бабушек и дедушек на карантине
Карантин Психология
Роспотребнадзор объяснил ошибки онлайн-шопинга
01:01
Роспотребнадзор объяснил ошибки онлайн-шопинга
Психология
Куда поставить кровать, чтобы спать спокойно
04:01
Куда поставить кровать, чтобы спать спокойно
Дом и сад
Юный шалопай отправил соседок в полет на мотоцикле
00:26
Юный шалопай отправил соседок в полет на мотоцикле
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение