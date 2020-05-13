Лобода похвасталась фигурой в нижнем белье 

Светлана Лобода решила подразнить своих поклонников пикантным фото в нижнем белье. Певица попозировала перед камерой в одних трусиках и лифе, распахнув банный халат. Образ обретал домашний привкус благодаря мягким носочкам на ногах звезды.

Чтобы ноги казались стройнее и выше, Светлана не забыла приподняться на цыпочки, выставив вперед одно колено. И похоже, что получившийся кадр произвел впечатление не только на почитателей сексуальной блондинки, но и на нее саму.

«Мне кажется, самоизоляция идет на пользу, как думаете?»

— подписала она снимок в Instagram.

@lobodaofficial

Любопытно, что в качестве фотографа знаменитости выступила ее старшая дочь Ева — ее видно в зеркале. Фолловеры Светланы заметили, что девочка — настоящий художник, умеет найти выгодный ракурс. Ну а Лобода может запросто учить людей делать эффектные селфи.