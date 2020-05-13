Звезды, превратившие свою жизнь в реалити-шоу

Герои этой подборки отказались от приватности и выставили свою личную жизнь на всеобщее обозрение, снявшись в реалити-шоу. Одни из них не стеснялись устраивать скандалы на глазах у миллионов телезрителей, а другие искали любовь в окружении камер.
Ольга Бузова
34-летняя Ольга Бузова трижды становилась героиней реалити-шоу. Свою карьеру она начала с «Дома-2», а в 2018 году на телеканале ТНТ вышел романтический проект «Замуж за Бузову», где девушка искала свою любовь.
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Обрести личное счастье на съемочной площадке Ольге тогда не удалось, и она вновь попытала удачу, но уже на реалити «План Б», где выбирать вторую половинку ей помогал Тимур Батрутдинов. Во время съемок Ольга нашла своего принца на белом коне, но только за пределами шоу. Ее избранником стал блогер Давид Манукян, который снялся в клипе Бузовой на песню «Лайкер».
Семья Кардашьян-Дженнер
Для этих красоток семейное реалити стало счастливым билетом в мир шоу-бизнеса. До 2007 года о Ким Кардашьян и ее красавицах-сестрах практически никто не знал. Популярность к эффектной брюнетке пришла после выхода реалити-шоу «Семейство Кардашьян».
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Проект бил все рекорды по просмотрам, а дочери Крис Дженнер моментально проснулись знаменитыми. Девушек стали узнавать не только в родной Америке, но и за ее пределами. Кстати, шоу до сих пор существует и пользуется успехом.
Ксения Собчак
Ксения Собчак до своей политической карьеры была одной из самых скандальных персон российского шоу-бизнеса.
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В 2008 году на телеканале МУЗ-ТВ стартовало шоу «Блондинка в шоколаде», главной героиней которого была светская дива. Оператор снимал каждый шаг Собчак: как она просыпалась после бурных вечеринок, завтракала, ходила по магазинам и ругалась с консультантами. Несмотря на высокие рейтинги, проект закрылся, а сама Ксения навсегда отказалась от амплуа избалованной богатой девочки. Сегодня она не только одна из самых популярных телеведущих, но и политический деятель. Ксения замужем за Константином Богомоловым. Общих детей у пары нет, телеведущая воспитывает сына Платона, которого родила в браке с Максимом Виторганом.
Тимур Батрутдинов
Телезрители увидели Тимура Батрутдинова в новом амплуа, когда он стал героем третьего сезона реалити-шоу «Холостяк».
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Резидент Comedy Club раскрылся на проекте как безудержный романтик: красиво ухаживал за девушками, организовывал для них романтические свидания, сопереживал и заботился о каждой. В финале проекта Тимур выбрал Дарью Канануху, но за периметром шоу строить с ней отношения не стал. В октябре 2019 года на ТНТ стартовало шоу «План Б», где Батрутдинов вновь искал девушку своей мечты, но опять потерпел фиаско.
Пэрис Хилтон
В 2003 году Пэрис Хилтон вместе с подругой Николь Ричи запустила шоу «Простая жизнь». Проект просуществовал 4 года.
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Светские дивы некоторое время жили в глубинке, гуляли в резиновых сапогах с граблями в руках, учились доить коров и полоть грядки. Телезрителям нравилось наблюдать за звездами, которые променяли роскошь и вечеринки на простую жизнь в сельской местности. Летом 2019 года в Сети появились слухи о том, что Пэрис Хилтон хочет возобновить реалити, однако светская дива эту информацию опровергла.
Яна Рудковская
Пустить камеры в свою личную жизнь решилась и Яна Рудковская в шоу «ЯнаСупер». Помимо продюсера, героями проекта стали Евгений Плющенко и дети Яны Андрей, Николай и Саша.
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В сопровождении оператора Рудковская посещала все светские мероприятия и не боялась во всеуслышание говорить о своих проблемах. Позже Яна даже призналась, что шоу спасло ее отношения с мужем от кризиса.
Иван Охлобыстин
Осенью 2019 года Иван Охлобыстин объявил о том, что готовит собственное реалити-шоу «Охлобыстины». Проект вышел на телеканале ТВ-3.
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Актер откровенно рассказывал зрителям о том, что значит быть многодетным отцом. 24 часа в сутки перед камерами находился не только Охлобыстин, но и его супруга и их шестеро детей. Телезрителям удалось поближе узнать звездное семейство. Так, оказалось, что Иван ведет домашнее хозяйство, ходит по магазинам и может отремонтировать любую сломавшуюся вещь. Несмотря на плотный график, актеру удавалось находить время и на детей, и на домашние хлопоты.