Звезды, превратившие свою жизнь в реалити-шоу

Герои этой подборки отказались от приватности и выставили свою личную жизнь на всеобщее обозрение, снявшись в реалити-шоу. Одни из них не стеснялись устраивать скандалы на глазах у миллионов телезрителей, а другие искали любовь в окружении камер.

Ольга Бузова

34-летняя Ольга Бузова трижды становилась героиней реалити-шоу. Свою карьеру она начала с «Дома-2», а в 2018 году на телеканале ТНТ вышел романтический проект «Замуж за Бузову», где девушка искала свою любовь.

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Обрести личное счастье на съемочной площадке Ольге тогда не удалось, и она вновь попытала удачу, но уже на реалити «План Б», где выбирать вторую половинку ей помогал Тимур Батрутдинов . Во время съемок Ольга нашла своего принца на белом коне, но только за пределами шоу. Ее избранником стал блогер Давид Манукян, который снялся в клипе Бузовой на песню «Лайкер».

Семья Кардашьян-Дженнер

Для этих красоток семейное реалити стало счастливым билетом в мир шоу-бизнеса. До 2007 года о Ким Кардашьян и ее красавицах-сестрах практически никто не знал. Популярность к эффектной брюнетке пришла после выхода реалити-шоу «Семейство Кардашьян».

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Проект бил все рекорды по просмотрам, а дочери Крис Дженнер моментально проснулись знаменитыми. Девушек стали узнавать не только в родной Америке, но и за ее пределами. Кстати, шоу до сих пор существует и пользуется успехом.

Ксения Собчак

Ксения Собчак до своей политической карьеры была одной из самых скандальных персон российского шоу-бизнеса.

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В 2008 году на телеканале МУЗ-ТВ стартовало шоу «Блондинка в шоколаде», главной героиней которого была светская дива. Оператор снимал каждый шаг Собчак: как она просыпалась после бурных вечеринок, завтракала, ходила по магазинам и ругалась с консультантами. Несмотря на высокие рейтинги, проект закрылся, а сама Ксения навсегда отказалась от амплуа избалованной богатой девочки. Сегодня она не только одна из самых популярных телеведущих, но и политический деятель. Ксения замужем за Константином Богомоловым . Общих детей у пары нет, телеведущая воспитывает сына Платона, которого родила в браке с Максимом Виторганом

Тимур Батрутдинов

Телезрители увидели Тимура Батрутдинова в новом амплуа, когда он стал героем третьего сезона реалити-шоу «Холостяк».

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Резидент Comedy Club раскрылся на проекте как безудержный романтик: красиво ухаживал за девушками, организовывал для них романтические свидания, сопереживал и заботился о каждой. В финале проекта Тимур выбрал Дарью Канануху , но за периметром шоу строить с ней отношения не стал. В октябре 2019 года на ТНТ стартовало шоу «План Б», где Батрутдинов вновь искал девушку своей мечты, но опять потерпел фиаско.

Пэрис Хилтон

В 2003 году Пэрис Хилтон вместе с подругой Николь Ричи запустила шоу «Простая жизнь». Проект просуществовал 4 года.

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Светские дивы некоторое время жили в глубинке, гуляли в резиновых сапогах с граблями в руках, учились доить коров и полоть грядки. Телезрителям нравилось наблюдать за звездами, которые променяли роскошь и вечеринки на простую жизнь в сельской местности. Летом 2019 года в Сети появились слухи о том, что Пэрис Хилтон хочет возобновить реалити, однако светская дива эту информацию опровергла.

Яна Рудковская

Пустить камеры в свою личную жизнь решилась и Яна Рудковская в шоу «ЯнаСупер». Помимо продюсера, героями проекта стали Евгений Плющенко и дети Яны Андрей, Николай и Саша.

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В сопровождении оператора Рудковская посещала все светские мероприятия и не боялась во всеуслышание говорить о своих проблемах. Позже Яна даже призналась, что шоу спасло ее отношения с мужем от кризиса.

Иван Охлобыстин

Осенью 2019 года Иван Охлобыстин объявил о том, что готовит собственное реалити-шоу «Охлобыстины». Проект вышел на телеканале ТВ-3.

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Актер откровенно рассказывал зрителям о том, что значит быть многодетным отцом. 24 часа в сутки перед камерами находился не только Охлобыстин, но и его супруга и их шестеро детей. Телезрителям удалось поближе узнать звездное семейство. Так, оказалось, что Иван ведет домашнее хозяйство, ходит по магазинам и может отремонтировать любую сломавшуюся вещь. Несмотря на плотный график, актеру удавалось находить время и на детей, и на домашние хлопоты.