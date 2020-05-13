Телеведущая никогда не скрывала, что много зарабатывает. Доход Собчак приносит работа на телевидении, собственное шоу на YouTube и реклама в Instagram. Кроме того, звезда занимается бизнесом и политикой.

По словам Ксении, у них с Богомоловым раздельный бюджет, но время от времени они радуют друг друга приятными подарками:

"У него есть свои деньги, он хорошо зарабатывает. У меня — свои. Но есть какие-то общие семейные траты. Например, можем что-то для дома купить. В какие-то дни Костя водит меня в ресторан, а я позже оплачиваю что-то другое. Считаю, что это нормально. Это лучше, чем собирать какие-то чеки, считать, сколько я потратила, а сколько — он".

Помимо этого, Собчак призналась, что не отказывает себе в роскоши, — часто приобретает одежду известных брендов, отдыхает на фешенебельных курортах и питается дорогими деликатесами. При этом телеведущая знает, что такой образ жизни нередко вызывает негативную реакцию со стороны людей:

«У нас такая страна — не любят дорогие машины, дорогую одежду. Страна бедная, поэтому людям не нравится, когда ты выпячиваешь все это. Но мне кажется, если ты добился успеха, им нужно гордиться — не выпячивать, но гордиться».

В прямом эфире звезда также призналась, что у нее есть одна непокоренная вершина — политика. В будущем Собчак намерена развиваться в этой сфере, чтобы приносить пользу людям.