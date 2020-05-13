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«Страна бедная, людям не нравится, когда ты выпячиваешь все это»: Собчак оправдалась за расточительность 

Мира Маркина 5 часов назад
«Такая страна — не любят дорогие машины, одежду»
Фото: @xenia_sobchak
Ксения Собчак в прямом эфире в Instagram оправдала свою расточительность и рассказала, как они с супругом Константином Богомоловым делят деньги.
Телеведущая никогда не скрывала, что много зарабатывает. Доход Собчак приносит работа на телевидении, собственное шоу на YouTube и реклама в Instagram. Кроме того, звезда занимается бизнесом и политикой.
По словам Ксении, у них с Богомоловым раздельный бюджет, но время от времени они радуют друг друга приятными подарками:
"У него есть свои деньги, он хорошо зарабатывает. У меня — свои. Но есть какие-то общие семейные траты. Например, можем что-то для дома купить. В какие-то дни Костя водит меня в ресторан, а я позже оплачиваю что-то другое. Считаю, что это нормально. Это лучше, чем собирать какие-то чеки, считать, сколько я потратила, а сколько — он".
Помимо этого, Собчак призналась, что не отказывает себе в роскоши, — часто приобретает одежду известных брендов, отдыхает на фешенебельных курортах и питается дорогими деликатесами. При этом телеведущая знает, что такой образ жизни нередко вызывает негативную реакцию со стороны людей:
«У нас такая страна — не любят дорогие машины, дорогую одежду. Страна бедная, поэтому людям не нравится, когда ты выпячиваешь все это. Но мне кажется, если ты добился успеха, им нужно гордиться — не выпячивать, но гордиться».
В прямом эфире звезда также призналась, что у нее есть одна непокоренная вершина — политика. В будущем Собчак намерена развиваться в этой сфере, чтобы приносить пользу людям.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Собчак посоветовала Варнаве найти сильного мужчину.
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Звёзды , Константин Богомолов , Ксения Собчак
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