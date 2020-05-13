Рэпер Джиган, который не так давно проходил лечение в клинике для наркозависимых, пообщался с Тимати в прямом эфире в Instagram.

Несмотря на то, что супруга рэпера, модель Оксана Самойлова , после выходок мужа решила подать на развод, Джиган признался, что именно она помогла ему вернуться к нормальной жизни:

"Ты не понимаешь, что мне пришлось пережить. Мне сделали 90 капельниц только за три недели! Никому не советую попадать в такие трипы. В наркотиках нет ничего, кроме смерти и дна… Родные тоже переживали. Жена меня спасла".

Артист признался, что зависимость развивалась постепенно, но сейчас он чувствует себя отлично:

«Я в шикарном настроении. У меня все хорошо. Недавно выписался из больнички. У меня на самом деле сорвало кукушку. Все знают, что я люблю спорт. Но случилась в моей жизни такая ситуация, я стал курить кальян, траву, а в Майами, в городе, где все возможно, мне стали что-то подсыпать… После этого люди не возвращаются».

В завершение разговора Джиган поблагодарил Тимати за помощь, несмотря на то, что между артистами был серьезный конфликт после ухода Джигана из лейбла Black Star: