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«У меня сорвало кукушку»: Джиган рассказал о своем состоянии после выписки из клиники 

Мира Маркина 2 часа назад
Рэпер Джиган, который не так давно проходил лечение в клинике для наркозависимых, пообщался с Тимати в прямом эфире в Instagram.
Несмотря на то, что супруга рэпера, модель Оксана Самойлова, после выходок мужа решила подать на развод, Джиган признался, что именно она помогла ему вернуться к нормальной жизни:
"Ты не понимаешь, что мне пришлось пережить. Мне сделали 90 капельниц только за три недели! Никому не советую попадать в такие трипы. В наркотиках нет ничего, кроме смерти и дна… Родные тоже переживали. Жена меня спасла".
Артист признался, что зависимость развивалась постепенно, но сейчас он чувствует себя отлично:
«Я в шикарном настроении. У меня все хорошо. Недавно выписался из больнички. У меня на самом деле сорвало кукушку. Все знают, что я люблю спорт. Но случилась в моей жизни такая ситуация, я стал курить кальян, траву, а в Майами, в городе, где все возможно, мне стали что-то подсыпать… После этого люди не возвращаются».
В завершение разговора Джиган поблагодарил Тимати за помощь, несмотря на то, что между артистами был серьезный конфликт после ухода Джигана из лейбла Black Star:
«Никогда не забуду, что ты протянул мне руку помощи. Старый друг лучше новых двух».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Джиган вернулся в соцсети после психушки.
Женский форум 2
Звёзды , Видео , Оксана Самойлова , Тимати
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