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«Всем вечно недовольна»: друг Жигунова заявил, что это жена актера разрушила их брак 

Мира Маркина 4 часа назад
Друг Сергея Жигунова, Сергей Заграевский, уверен, что именно супруга актера — Вера Новикова — разрушила их с артистом брак. Об этом Заграевский рассказал в разговоре с "Собеседником".
О том, что Новикова и Жигунов вновь разошлись стало известно в середине марта: тогда впервые появились слухи о новой возлюбленной актера, которую назвали копией Анастасии Заворотнюк — его бывшей пассии. Тогда же стало известно о том, что артист намерен отсудить у Новиковой долю в их общей квартире.
По мнению Заграевского, Новикова сама разрушила отношения с мужем. Всему виной стал ее сложный характер и замкнутость, Вера была "человеком себе на уме", что пагубно сказывалось на отношениях с позитивным и добродушным Жигуновым.
Заграевский также признался, что однажды и ему досталось от Новиковой. Как-то раз он посоветовал товарищу уборщиков, которые помогут очистить участок от снега. После уборки с территории выезжала Новикова, и ей качество работы специалистов пришлось не по душе:
«Жена Сережи всем вечно недовольна. Когда выяснилось, что дорожка не убрана так, как ей хотелось бы, она не поскупилась мне это высказать».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Жигунов снова разводится с женой из-за любовницы.
Женский форум 3
Звёзды , Видео , Сергей Жигунов , Анастасия Заворотнюк , Вера Новикова
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