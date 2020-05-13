Друг Сергея Жигунова , Сергей Заграевский, уверен, что именно супруга актера — Вера Новикова — разрушила их с артистом брак. Об этом Заграевский рассказал в разговоре с "Собеседником".

О том, что Новикова и Жигунов вновь разошлись стало известно в середине марта: тогда впервые появились слухи о новой возлюбленной актера, которую назвали копией Анастасии Заворотнюк — его бывшей пассии. Тогда же стало известно о том, что артист намерен отсудить у Новиковой долю в их общей квартире.

По мнению Заграевского, Новикова сама разрушила отношения с мужем. Всему виной стал ее сложный характер и замкнутость, Вера была "человеком себе на уме", что пагубно сказывалось на отношениях с позитивным и добродушным Жигуновым.

Заграевский также признался, что однажды и ему досталось от Новиковой. Как-то раз он посоветовал товарищу уборщиков, которые помогут очистить участок от снега. После уборки с территории выезжала Новикова, и ей качество работы специалистов пришлось не по душе: