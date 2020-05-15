Раскрыт секрет феноменального похудения Адель 

Известная певица Адель всегда была девушкой с формами, что не помешало ей построить карьеру. Чуть больше года назад она решила полностью изменить свою жизнь. После расставания с мужем Адель начала худеть и уже сейчас сбросила 45 килограммов лишнего веса. Из-за похудения поклонники буквально не могут узнать Адель, настолько сильно она преобразилась.

Само собой, многих интересует, как Адель за довольно короткий срок смогла похудеть. Известно, что артистка работала с персональным тренером и диетологом, одной из которых была доктор Доминик Фраден-Рид. Она и поделилась с журналистами некоторыми секретами похудения певицы.

Специалист отметила. что важнее всего было ментальное здоровье Адель и избавление от стресса. Душевное равновесие очень важно при похудении, особенно таком кардинальном.