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Раскрыт секрет феноменального похудения Адель 

Экспресс газета и ещё 4 1 час назад
Раскрыт секрет феноменального похудения Адель
Фото: Экспресс газета
Известная певица Адель всегда была девушкой с формами, что не помешало ей построить карьеру. Чуть больше года назад она решила полностью изменить свою жизнь. После расставания с мужем Адель начала худеть и уже сейчас сбросила 45 килограммов лишнего веса. Из-за похудения поклонники буквально не могут узнать Адель, настолько сильно она преобразилась.
Само собой, многих интересует, как Адель за довольно короткий срок смогла похудеть. Известно, что артистка работала с персональным тренером и диетологом, одной из которых была доктор Доминик Фраден-Рид. Она и поделилась с журналистами некоторыми секретами похудения певицы.
Специалист отметила. что важнее всего было ментальное здоровье Адель и избавление от стресса. Душевное равновесие очень важно при похудении, особенно таком кардинальном.
«Многие пытаются похудеть, но в итоге ментальное расстройство заставляет их всё бросить — и появляется риск набрать еще больший вес. Так что дело не в упражнениях и диетах как таковых. Нужно оценить стресс и сон. Привести в порядок настроение и психическое здоровье. Только тогда можно рекомендовать индивидуальные упражнения и эффективную диету», — рассказала Фраден-Рид для Mirror.
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Звёзды , Как похудеть , Как похудеть , Адель
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