Что фотошопят звезды 

На что только звезды не идут, чтобы хорошо получаться на снимках. И речь не только о плотном макияже, который больше похож на грим, но и об откровенном фотошопе. О том, что ретушируют селебрити, — в материале WMJ.ru.
Ольга Бузова, определенно, лидирует по количеству отфотошопленных снимков. Пользователи Сети то и дело уличают певицу в ретуши лица, а она не обращает внимания и продолжает в том же духе.
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Звезда так сильно разглаживает кожу, что становится похожа на фарфоровую куклу. Зачем — одной ей известно, ведь ничего постыдного в естественном рельефе и малейших несовершенствах нет.
Зато Ольга, в отличие от других, практически не корректирует фигуру. Стальной пресс, упругие ягодицы и стройные ножки — все это заслуга регулярных тренировок, а не фотошопа.
В неумелой коррекции фигуры были уличены Ханна и Нюша. Казалось бы, обе певицы идеальны до кончиков пальцев и фотошопить им просто-напросто нечего. Однако они, по всей видимости, так не думают, раз решили сузить и без того худые бедра.
На фото у Ханны «поплыл» воздушный шар возле правой ноги, а у Нюши — дощатый пол.
WMJ.RU
Кайли Дженнер обычно мастерски пользуется фоторедакторами, но не в этот раз. Кривой бортик бассейна предательски выдал отфотошопленные ягодицы. В адрес Instagram-дивы посыпались насмешки, и она была вынуждена перезалить пост без пресловутого снимка.
Членам семейства Кардашьян-Дженнер стоит уволить ретушеров, ведь те заставляют их краснеть по несколько раз на дню. Раньше поклонники просто не узнавали Ким Кардашьян на отфотошопленных фотографиях, а теперь и вовсе смеются над ее невнимательностью. На кадрах из новой съемки королевы реалити-шоу можно увидеть в ее волосах два пальца.
К слову, «лишние» пальцы таинственным образом появляются не только в волосах Ким Кардашьян, но и на ступнях Веры Брежневой и Светланы Лободы.
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Многие звезды делают талию в фоторедакторах более узкой, чтобы казаться стройнее, чем есть на самом деле. Этим грешили Тина Канделаки и Юля Паршута. Телеведущую уличила в ретуши ее заклятая подруга Ксения Собчак, а певицу — бдительные фолловеры, которых не так-то просто обмануть.
Некоторые пытаются подтянуть руки с помощью фотошопа, но из этого, как правило, не выходит ничего хорошего. Валерия думала, что никто не заметит кривое зеркало, но не тут-то было — только об этом подписчики и писали в комментариях, не понимая, зачем стройная, как березка, певица занимается такими глупостями.
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Тем же вопросом задаются и фанаты Миланы Тюльпановой, бывшей жены футболиста Александра Кержакова и звезды шоу «Холостяк». Однажды девушка опубликовала фотографию, на которой отчетливо видны следы неумелой ретуши: фарфоровое лицо, замутненная талия и рука колесом.
Ретушью увлекаются и другие звезды. Виктория Боня корректирует скулы, Анна Седокова время от времени выравнивает тон, Алена Шишкова делает глаза более выразительными и яркими, а Белла Хадид меняет задний фон.