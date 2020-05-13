Что фотошопят звезды 

На что только звезды не идут, чтобы хорошо получаться на снимках. И речь не только о плотном макияже, который больше похож на грим, но и об откровенном фотошопе. О том, что ретушируют селебрити, — в материале WMJ.ru.

Ольга Бузова, определенно, лидирует по количеству отфотошопленных снимков. Пользователи Сети то и дело уличают певицу в ретуши лица, а она не обращает внимания и продолжает в том же духе. , определенно, лидирует по количеству отфотошопленных снимков. Пользователи Сети то и дело уличают певицу в ретуши лица, а она не обращает внимания и продолжает в том же духе.

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Звезда так сильно разглаживает кожу, что становится похожа на фарфоровую куклу. Зачем — одной ей известно, ведь ничего постыдного в естественном рельефе и малейших несовершенствах нет.

Зато Ольга, в отличие от других, практически не корректирует фигуру. Стальной пресс, упругие ягодицы и стройные ножки — все это заслуга регулярных тренировок, а не фотошопа.

В неумелой коррекции фигуры были уличены Ханна и Нюша. Казалось бы, обе певицы идеальны до кончиков пальцев и фотошопить им просто-напросто нечего. Однако они, по всей видимости, так не думают, раз решили сузить и без того худые бедра.

На фото у Ханны «поплыл» воздушный шар возле правой ноги, а у Нюши — дощатый пол.

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Кайли Дженнер обычно мастерски пользуется фоторедакторами, но не в этот раз. Кривой бортик бассейна предательски выдал отфотошопленные ягодицы. В адрес Instagram-дивы посыпались насмешки, и она была вынуждена перезалить пост без пресловутого снимка.

Ким Кардашьян на отфотошопленных фотографиях, а теперь и вовсе смеются над ее невнимательностью. На кадрах из новой съемки королевы реалити-шоу можно увидеть в ее волосах два пальца. Членам семейства Кардашьян-Дженнер стоит уволить ретушеров, ведь те заставляют их краснеть по несколько раз на дню. Раньше поклонники просто не узнавалина отфотошопленных фотографиях, а теперь и вовсе смеются над ее невнимательностью. На кадрах из новой съемки королевы реалити-шоу можно увидеть в ее волосах два пальца.

Веры Брежневой и Светланы Лободы. К слову, «лишние» пальцы таинственным образом появляются не только в волосах Ким Кардашьян, но и на ступнях

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Тина Канделаки и Юля Паршута. Телеведущую уличила в ретуши ее заклятая подруга Многие звезды делают талию в фоторедакторах более узкой, чтобы казаться стройнее, чем есть на самом деле. Этим грешили. Телеведущую уличила в ретуши ее заклятая подруга Ксения Собчак , а певицу — бдительные фолловеры, которых не так-то просто обмануть.

Некоторые пытаются подтянуть руки с помощью фотошопа, но из этого, как правило, не выходит ничего хорошего. Валерия думала, что никто не заметит кривое зеркало, но не тут-то было — только об этом подписчики и писали в комментариях, не понимая, зачем стройная, как березка, певица занимается такими глупостями.

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