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«Измены были и будут»: Бородиной предсказали скорый развод 

WMJ.ru 2 часа назад
«Измены были и будут»: Бородиной предсказали развод
Фото: WMJ.ru
Известный таролог и финалист 18 сезона шоу «Битва экстрасенсов» Александр Кинжинов сделал расклад на звездную пару.
Ксения Бородина не перестает оправдываться перед поклонниками за измены своего супруга, о которых ранее сама же и рассказала в Instagram. Сейчас телеведущая утверждает, что на самом деле Курбан Омаров был ей верен, но их специально настраивали друг против друга.
Скандал между влюбленными разгорелся еще в 2016 году. Ксения в красках рассказала, как муж изменял ей, когда она носила под сердцем их общего ребенка — дочь Теону. Звезда даже планировала развестись с мужем, но внезапно помирилась с ним. А вот звезда «Битвы экстрасенсов» Александр Кинжинов убежден — измены всегда были в жизни Ксении Бородиной. И вскоре, по мнению таролога, телеведущая перестанет терпеть неверность мужа.
В личной жизни телеведущей Ксении Бородиной почти всегда неспокойно, нежели безветренно. Слухи об изменах ее нынешнего супруга — бизнесмена Курбана Омарова в последние месяцы все чаще появлялись в сети. На измены Омарова обратила внимание бывшая коллега Бородиной по телепроекту «Дом-2» Ксения Собчак во время очередного эфира на своём ютуб-канале. И сам бизнесмен, и Ксения Бородина поспешили слухи опровергнуть, порекомендовав тщательнее проверять информацию и заниматься собственной жизнью, а не чужой. Что же будет дальше и долго ли продлятся отношения Ксении Бородиной и Курбана? К сожалению, длительного союза я не вижу. Вероятнее всего, уже в следующем году пара не будет жить вместе. Причина — измены Курбана, которые все же имеют место быть.
В карьере Ксении экстрасенс предсказывает стабильность. По словам Александра, девушка продолжит вести реалити-шоу «Дом-2» в течение последующих нескольких лет. Ранее Кинжинов делал расклад на Айзу Анохину и ее экс-супруга Гуфа.
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Звёзды , Курбан Омаров , Гуф , Айза Анохина , Ксения Собчак , Ксения Бородина
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