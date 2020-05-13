Российская супермодель опубликовала фото топлес 

Российская супермодель Алеся Кафельникова сфотографировалась топлес во время режима изоляции, введенного на фоне пандемии коронавируса. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном кадре, отредактированном с использованием синего фотофильтра, 21-летняя знаменитость запечатлена без бюстгальтера с бриллиантовым ожерельем на шее и серьгами-гвоздиками. «Есть кто-нибудь?» — задалась вопросом в описании к публикации модель.

@afelnikova_a

Подписчики Кафельниковой восхитились ее внешним видом в комментариях под постом, набравшим 15 тысяч лайков. «Ты прекрасна», «Вау! Очень хорошая», «Какая же чудесная», «Ты выглядишь как Смурфик», «Мне нравится цвет обработки!» — высказались они.