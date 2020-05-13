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Российская супермодель опубликовала фото топлес 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Российская супермодель опубликовала фото топлес
Фото: @kafelnikova_a
Российская супермодель Алеся Кафельникова сфотографировалась топлес во время режима изоляции, введенного на фоне пандемии коронавируса. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.
На размещенном кадре, отредактированном с использованием синего фотофильтра, 21-летняя знаменитость запечатлена без бюстгальтера с бриллиантовым ожерельем на шее и серьгами-гвоздиками. «Есть кто-нибудь?» — задалась вопросом в описании к публикации модель.
@afelnikova_a
Подписчики Кафельниковой восхитились ее внешним видом в комментариях под постом, набравшим 15 тысяч лайков. «Ты прекрасна», «Вау! Очень хорошая», «Какая же чудесная», «Ты выглядишь как Смурфик», «Мне нравится цвет обработки!» — высказались они.
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Звёзды , Алеся Кафельникова
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