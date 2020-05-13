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Российская супермодель порадовала фанатов фото топлес 

Рамблер 1 час назад
Российская супермодель Алеся Кафельникова опубликовала в своем Instagram фото топлес и вызвала восторг у подписчиков.
21-летняя звезда запечатлела себя в синей обработке без бюстгальтера с бриллиантовым ожерельем на шее и миниатюрными серьгами.
«Есть кто-нибудь?»,
— спросила модель в описании к фото.
Публикация Алеси набрала более 15 тысяч лайков и десятки восхищенных комментариев:
"Она прекрасна",
"Очень круто",
"Хороша".
@kafelnikova_a
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о том, что 51-летняя супермодель примерила бикини во время карантина.
Звёзды , Видео , Алеся Кафельникова
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