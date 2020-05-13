Готовьтесь к тому, что на вас накатит ностальгия: многие из этих звезд так сильно изменились, что практически не похожи на себя прежних. А ведь мы их обожали!

1/6 Готовьтесь к тому, что на вас накатит ностальгия: многие из этих звезд так сильно изменились, что практически не похожи на себя прежних. А ведь мы их обожали!

Готовьтесь к тому, что на вас накатит ностальгия: многие из этих звезд так сильно изменились, что практически не похожи на себя прежних. А ведь мы их обожали!

Алика Смехова, 51 год

Для дочери мушкетера все пути были открыты, да и возможностей тоже хоть отбавляй, так что Алика, пока училась на актрису, начала петь. А что, таланливый человек талантлив во всем.

Милая круглолицая девушка с выразительным носом и убийственным взглядом видела себя звездой сцены. Хиты типа «Не перебивай» и правда взорвали чарты, но долгой славы не случилось. Алика стала сниматься в фильмах и сериалах, хотя впечатляющих ролей не было, и славу отца она не затмила… Сейчас Смехова мелькает на светских тусовках и фестивалях, но не каждый ее там узнает: пластика изменила лицо девушки, от былого очарования мало что осталось. Эх, тысяча чертей…

Наталья Сенчукова, 49 лет

Милую, симпатичную Наталью Сенчукову в начале певческой карьеры мы вспоминаем с теплом. Она не пыталась выглядеть излишне сексуальной, а оставалась простой девчонкой, которая с подтанцовок в джаз-бэндах сумела перебраться в солистки. Давайте честно: голосок у нее был приятный, но слабый. В общем-то, ожидаемо, что громкой карьеры не сложилось, зато брак с солистом группы «Дюна» держится до сих пор. Кто зачем пришел на эстраду, а Наталья построила любовь.

Кстати, сын Сенчуковой и Рыбина — потрясающий красавчик! Мама тоже с годами очарование не теряет, хотя на большой сцене не появляется и невероятных подтяжек, как некоторые коллеги, не делает. Не семейство, а загляденье.

Елена Ваенга, 43 года

С начала карьеры Ваенга (она же Елена Хрулева) успела разочароваться в эстраде и потом снова вернуться на сцену. Первое — по вине Андрея Разина , второе — благодаря продюсеру Ивану Матвиенко. Касивая и талантливая девушка даже после стольких лет не растеряла ни таланта, ни харизмы. Располнела, что с возрастом естественно, но не ударилась в пластические процедуры и в 43 года выглядит на свой возраст.

Ирина Аллегрова, 68 лет

Кто бы мог подумать тогда, в 1985, когда на «Песне года» мало кому известная девушка пела «Голос ребенка», что перед ними стоит будущая шальная императрица российской эстрады. С тех пор прошло много лет, но голос Ирины все так же не требует фонограмы, а энергетика на концертах будто с каждым годом только сильнее.

Правда, стиль звезды нельзя назвать эталоном: певицу часто обвиняют в безвкусии, а фото ее откровенных платьев вмиг разлетается по сайтам светской хроники. Думаем, тот изначально сдержанный образ не принес бы Аллегровой такой громкой славы, так что «ну и что же тут криминального»?

Лайма Вайкуле, 65 лет