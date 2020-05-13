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Как выглядели российские певицы в самом начале карьеры 

Я Покупаю 1 час назад
Готовьтесь к тому, что на вас накатит ностальгия.
Готовьтесь к тому, что на вас накатит ностальгия: многие из этих звезд так сильно изменились, что практически не похожи на себя прежних. А ведь мы их обожали!
1/6  Готовьтесь к тому, что на вас накатит ностальгия: многие из этих звезд так сильно изменились, что практически не похожи на себя прежних. А ведь мы их обожали!
Фото:
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Алика Смехова, 51 год.
2/6  Алика Смехова, 51 год.
Фото:
Наталья Сенчукова, 49 лет.
3/6  Наталья Сенчукова, 49 лет.
Фото:
Елена Ваенга, 43 года.
4/6  Елена Ваенга, 43 года.
Фото:
Ирина Аллегрова, 68 лет.
5/6  Ирина Аллегрова, 68 лет.
Фото:
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Лайма Вайкуле, 65 лет.
6/6  Лайма Вайкуле, 65 лет.
Фото:
Готовьтесь к тому, что на вас накатит ностальгия: многие из этих звезд так сильно изменились, что практически не похожи на себя прежних. А ведь мы их обожали!

Алика Смехова, 51 год

Для дочери мушкетера все пути были открыты, да и возможностей тоже хоть отбавляй, так что Алика, пока училась на актрису, начала петь. А что, таланливый человек талантлив во всем.
Милая круглолицая девушка с выразительным носом и убийственным взглядом видела себя звездой сцены. Хиты типа «Не перебивай» и правда взорвали чарты, но долгой славы не случилось. Алика стала сниматься в фильмах и сериалах, хотя впечатляющих ролей не было, и славу отца она не затмила… Сейчас Смехова мелькает на светских тусовках и фестивалях, но не каждый ее там узнает: пластика изменила лицо девушки, от былого очарования мало что осталось. Эх, тысяча чертей…

Наталья Сенчукова, 49 лет

Милую, симпатичную Наталью Сенчукову в начале певческой карьеры мы вспоминаем с теплом. Она не пыталась выглядеть излишне сексуальной, а оставалась простой девчонкой, которая с подтанцовок в джаз-бэндах сумела перебраться в солистки. Давайте честно: голосок у нее был приятный, но слабый. В общем-то, ожидаемо, что громкой карьеры не сложилось, зато брак с солистом группы «Дюна» держится до сих пор. Кто зачем пришел на эстраду, а Наталья построила любовь.
Кстати, сын Сенчуковой и Рыбина — потрясающий красавчик! Мама тоже с годами очарование не теряет, хотя на большой сцене не появляется и невероятных подтяжек, как некоторые коллеги, не делает. Не семейство, а загляденье.

Елена Ваенга, 43 года

С начала карьеры Ваенга (она же Елена Хрулева) успела разочароваться в эстраде и потом снова вернуться на сцену. Первое — по вине Андрея Разина, второе — благодаря продюсеру Ивану Матвиенко. Касивая и талантливая девушка даже после стольких лет не растеряла ни таланта, ни харизмы. Располнела, что с возрастом естественно, но не ударилась в пластические процедуры и в 43 года выглядит на свой возраст.

Ирина Аллегрова, 68 лет

Кто бы мог подумать тогда, в 1985, когда на «Песне года» мало кому известная девушка пела «Голос ребенка», что перед ними стоит будущая шальная императрица российской эстрады. С тех пор прошло много лет, но голос Ирины все так же не требует фонограмы, а энергетика на концертах будто с каждым годом только сильнее.
Правда, стиль звезды нельзя назвать эталоном: певицу часто обвиняют в безвкусии, а фото ее откровенных платьев вмиг разлетается по сайтам светской хроники. Думаем, тот изначально сдержанный образ не принес бы Аллегровой такой громкой славы, так что «ну и что же тут криминального»?

Лайма Вайкуле, 65 лет

Проснувшись мегазнаменитой после дуэта с Леонтьевым и знакомой всем песни «Вернисаж», Лайма всегда оставалась в выбранном амплуа. Очень стильная, умная, воспитанная, без эпатажа и вычурности — Вайкуле претендовала на звание «икона стиля» вполне заслуженно. Сейчас ей 66 лет, а мы продолжаем восхищаться: она не растеряла оптимизма, осталась обворожительной, уникальной. Все так же поет, сидит в жюри на песенных конкурсах, постоянно мелькает в инстаграме своей подруги — Аллы Пугачевой.
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