На фото 24-летняя звезда позирует лежа на кровати в черном кружевном боди с глубоким декольте. Снимок набрал более 6 миллионов лайков и более 27 тысяч комментариев. В комментариях поклонники Дженнер оставили сотни комплиментов:

"Горячо!",

"Красавица",

"Почему я не могу выглядеть так же",

"Ты такая миниатюрная",

"Выглядишь потрясающе".