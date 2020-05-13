Супермодель Кендалл Дженнер, которую телеведущий Пирс Морган назвал "единственной красавицей в семье Кардашьян", поделилась с подписчиками откровенным снимком в нижнем белье.
На фото 24-летняя звезда позирует лежа на кровати в черном кружевном боди с глубоким декольте. Снимок набрал более 6 миллионов лайков и более 27 тысяч комментариев. В комментариях поклонники Дженнер оставили сотни комплиментов:
"Горячо!",
"Красавица",
"Почему я не могу выглядеть так же",
"Ты такая миниатюрная",
"Выглядишь потрясающе".
@kendalljenner