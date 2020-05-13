Маркл раскроет всю правду о королевской семье

Меган Маркл собирается выпустить биографическую книгу с описанием их жизни с принцем Гарри как можно скорее. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Близкие к герцогине Сассекской источники сообщили журналистам, что ей не терпится дождаться публикации книги, в которой изложена ее точка зрения на происходившие в королевской семье события.

«Меган хочет раскрыть всю правду, чтобы объяснить, почему у нее и ее мужа не было другого выхода, кроме как отказаться от королевских привилегий», — объяснил инсайдер.

Книга под названием «В поисках свободы: Гарри, Меган и создание современной королевской семьи» под авторством журналистов Омид Скоби (Omid Scobie) и Кэролин Дуранд (Carolyn Durand) выйдет в августе. Подруга Меган Маркл, пожелавшая скрыть свое имя, отметила, что «если бы все зависело только от Меган, книга бы вышла завтра, а не три месяца спустя».

«Меган хочет, чтобы люди поняли, что ее жизнь никогда не была сказкой. Она мечтает, чтобы все поняли, какая она на самом деле и желает разрушить образ требовательной дивы, которая якобы была груба со слугами и мечтала о власти и славе», — объяснила подруга. Больше всего, по ее словам, герцогиня Сассекская мечтает о сочувствии и понимании.