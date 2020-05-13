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Меган Маркл раскроет всю правду о королевской семье 

Lenta.ru 5 часов назад
Маркл раскроет всю правду о королевской семье
Фото: Toby Melville / Reuters
Меган Маркл собирается выпустить биографическую книгу с описанием их жизни с принцем Гарри как можно скорее. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Близкие к герцогине Сассекской источники сообщили журналистам, что ей не терпится дождаться публикации книги, в которой изложена ее точка зрения на происходившие в королевской семье события.
«Меган хочет раскрыть всю правду, чтобы объяснить, почему у нее и ее мужа не было другого выхода, кроме как отказаться от королевских привилегий», — объяснил инсайдер.
Книга под названием «В поисках свободы: Гарри, Меган и создание современной королевской семьи» под авторством журналистов Омид Скоби (Omid Scobie) и Кэролин Дуранд (Carolyn Durand) выйдет в августе. Подруга Меган Маркл, пожелавшая скрыть свое имя, отметила, что «если бы все зависело только от Меган, книга бы вышла завтра, а не три месяца спустя».
«Меган хочет, чтобы люди поняли, что ее жизнь никогда не была сказкой. Она мечтает, чтобы все поняли, какая она на самом деле и желает разрушить образ требовательной дивы, которая якобы была груба со слугами и мечтала о власти и славе», — объяснила подруга. Больше всего, по ее словам, герцогиня Сассекская мечтает о сочувствии и понимании.
С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal. В ближайшие 12 месяцев они смогут рассчитывать на помощь отца Гарри, принца Чарльза, который будет оплачивать расходы сына и невестки из личных средств.
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