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Ариана Гранде показала татуировки на домашнем фото в белье 

Lenta.ru 4 часа назад
Ариана Гранде показала татуировки на фото в белье
Фото: @arianagrande
Американская актриса и певица Ариана Гранде поделилась домашним снимком, на котором она демонстрирует татуировки на своем теле. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте в среду, 13 мая.
В серии из двух кадров 26-летняя знаменитость запечатлена в сером бюстгальтере и голубых джинсах. Она лежит на боку, фотографируясь на камеру смартфона, и показывает подписчикам множество рисунков в виде животных и растений на руках и животе.
@arianagrande
Фанаты оценили татуировки Гранде и похвалили их в комментариях. «Мы любуемся тобой, татуированная королева», «Обожаю твою новую наколку», «Показывай нам больше татуировок на карантине, они прекрасны!», «Твою первую фотографию я набью у себя на ноге», — писали они под публикацией, которая набрала более пяти миллионов лайков.
В ноябре 2019 года Ариана Гранде, частью имиджа которой является прическа с высоким конским хвостом, показала на видео свои натуральные волосы. Позируя перед зеркалом, она подняла завязанные в хвост волосы рукой и продемонстрировала короткие, темные, вьющиеся локоны. Певица призналась, что на концерты она наращивает, окрашивает и выпрямляет волосы.
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