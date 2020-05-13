Супермодель обвинила мужа в насилии

Украинская супермодель Снежана Онопко рассказала, что бизнесмен Николай Щур на протяжении девяти лет жестоко избивал ее и ее мать. Об этом пишет издание StarHit.

По словам девушки, Щур начал ее бить после того, как они заключили брак.

«Человек бил, после чего становился на колени, рыдал, просил прощения. Я прощала. Бывало такое, что я приходила в себя только через три дня после битья», — рассказала модель.

Кроме того, Онопко призналась, что муж подвергал насилию и ее мать.

«Как-то он свалил ее на пол, стал бить ногами. Потом распорядился, чтобы маму отвезли в больницу, и наказал ей ничего не рассказывать, угрожал».

Девушка рассказала, что пыталась сбежать из дома, однако ее ловила охрана. Сейчас Николай Щур пытается отобрать у модели все имущество: недвижимость и машины.

"Честно я очень удивлена, что после 10 лет совместной жизни мой уже почти бывший муж будет прятать машину, и не отдавать половину моих личных вещей и украшений! Это шок!", — написала Снежана Онопко в своем Instagram-аккаунте.

Бизнесмен отказывает Онопко в разводе. Модель также призналась, что никогда не обращалась в полицию после побоев, но сейчас решила предать дело огласке.