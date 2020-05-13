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Нестареющая красотка: бьюти-эволюция Татьяны Навки 

Я Покупаю 38 минут назад
Нестареющая красотка: бьюти-эволюция Татьяны Навки
Фото: Я Покупаю
Бывшая фигуристка Татьяна Навка — одна из самых заметных светских львиц. Она продолжает работать и сниматься в шоу, потому что это приносит ей удовольствие и, несомненно, доход. Казалось бы, что грим и макияжи должны сильно влиять на лицо, но Татьяна словно открыла машину времени или эликсир вечной молодости: на многих фотографиях разных лет она выглядит одинаково. В чем же ее секрет? Разбираемся в нашем материале!
В 2009 году Татьяна выглядит совсем юной, а ведь ей уже 34 года. Вероятно свежести образу придает макияж в естественных и натуральных оттенках. Подчеркнутое подбровное простраство также способно освежить взгляд.
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В 2012 Навка вышла в свет совсем без макияжа, и стоит отметить, что выглядит она очень хорошо. Некоторые поклонники считают, что Татьяне все к лицу: и яркий макияж, и нюд, и отсутствие косметики.
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А через четыре года звезда стала чаще использовать чуть более яркий макияж глаз. Подобный мейкап часто используют западные визажисты, в России же он используется только в качестве вечернего.
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В 2017 году Навка вернулась к классическому нюду, который подчеркивает ее большие глаза. Звезда также затемняет внешний уголок глаза, чтобы придать взгляду немного загадочности.
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А в 2019 году многие поклонники стали отмечать, что у Татьяны совсем не видно возрастных изменений. К слову, нельзя наверняка сказать, делала ли она пластику или «уколы красоты», так как ни на одном из снимков не видно вмешательств.
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