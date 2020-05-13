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Тодоренко впервые высказалась о травле в соцсетях 

Teleprogramma.pro 48 минут назад
Тодоренко впервые высказалась о травле в соцсетях
Фото: Teleprogramma.pro
Подвергшаяся травле Регина Тодоренко дала первое интервью после оглушительного скандала. Напомним, блогер имела неосторожность заявить, что жертвы насилия должны задуматься, что они сделали, чтобы их не били. После этого знаменитость лишилась большинства рекламных контрактов на баснословные суммы, титула «Женщина года» от Glamour и чистой репутации.
На днях Тодоренко выпустила фильм, посвященный жертвам насилия, а также пожертвовала несколько миллионов рублей фонду, который борется с этим явлением. В первом интервью после скандала Регина призналась — она и подумать не могла, что ее жизнь повернется именно так. Однако именно сейчас девушка чувствует себя наиболее полезной обществу.
«Я больше приобрела. Получила гораздо больше, чем потеряла. Пускай большой ценой. Пускай ценой денег. Да, но зато я получила ответы на свои вопросы, которые меня мучили 30 лет»,
— призналась она журналисту Катерине Гордеевой в интервью для «Медузы».
Тодоренко припомнила и собственный случай психологического насилия. Так, во время прогулки с молодым человеком к ней подошел поклонник — он очень хотел сфотографироваться со знаменитостью. Парень Тодоренко отреагировал неадекватно — достал пистолет, выхватил у незнакомца телефон и грубо потребовал, чтобы она сама «встала вот сюда». После этого Регине пришлось обратиться к психологу.
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Звёзды , Катерина Гордеева , Регина Тодоренко
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