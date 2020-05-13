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Тодоренко рассказала о жизни после скандала 

Анастасия Иванова 36 минут назад
Тодоренко рассказала о жизни после скандала
Фото: @reginatodorenko
Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что изменилось в ее жизни после громкого скандала на тему домашнего насилия. Она дала интервью изданию "Медуза".
Напомним, что Тодоренко рассказала, что после травли в Сети ей пришлось обратиться за психологической помощью.
"Это очень тяжело и сложно. Самое страшное и, наверное, самое важное выйти живым из нарастающего кошмара", — поделилась телеведущая.
В первые дни после произошедшей ситуации Тодоренко больше всего поразило большое количество историй из жизни людей, которые подверглись насилию.
"Вскрылся невероятный масштаб проблемы, оказалось, что абсолютно каждый может столкнуться с насилием — вне зависимости от своего статуса, возраста, взглядов на жизнь и даже пола. Все это обрушилось на меня".
Кроме того, Регина Тодоренко призналась, что этот скандал изменил ее жизнь.
"Я больше приобрела. Получила гораздо больше, чем потеряла. Пускай большой ценой. Пускай ценой денег. Да, но зато я получила ответы на свои вопросы, которые меня мучили 30 лет".
Телеведущая рассказала, что она хочет стать примером того, как выходить из сложной ситуации.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что фильм Тодоренко набрал более миллиона просмотров.
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Звёзды , Регина Тодоренко
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