Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Башаров нападал на жену во время беременности 

Стелла Шмель 1 час назад
Имя актера Марата Башарова в последнее время на слуху у публики далеко не за его профессиональные заслуги. Все чаще в СМИ всплывают неприятные подробности семейной жизни артиста. Так, его экс-супруга Елизавета Шевыркова заявила, что Башаров регулярно бил ее. В том числе и во время беременности.
В эфире программы "Прямой эфир" Елизавета рассказала, что впервые актер поднял на нее руку, когда та уже носила ребенка и была на третьем месяце.
На сегодняшний день пара уже больше года не живет вместе. Елизавета воспитывает сына самостоятельно, но не препятствует его встречам с отцом.
Ранее "Рамблер" писал, что Тодоренко рассказала о жизни после скандала.
Видео дня. Семья на карантине: как не убить друг друга
Звёзды , Видео , Елизавета Шевыркова , Марат Башаров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ошибки в воспитании, которые травмируют психику
Ошибки в воспитании, которые травмируют психику
Звезды, отказавшиеся от материнства
Звезды, отказавшиеся от материнства
Чем женский пикап отличается от мужского
Чем женский пикап отличается от мужского
Что есть на завтрак, чтобы не стареть
Что есть на завтрак, чтобы не стареть
Видео
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
00:51
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
Звёзды
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
00:23
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
Звёзды Дети
Самая красивая стюардесса выходит замуж за арестанта
01:13
Самая красивая стюардесса выходит замуж за арестанта
Любовь
Как производители подделывают сметану
02:36
Как производители подделывают сметану
Еда Здоровье
Названы признаки «ядовитых» родителей
04:26
Названы признаки «ядовитых» родителей
Психология Дети
Какой антисептик подходит для обработки продуктов
05:51
Какой антисептик подходит для обработки продуктов
Карантин Еда
Почему пожилым надо есть меньше на карантине
03:05
Почему пожилым надо есть меньше на карантине
Еда Здоровье
Орбакайте поделилась редким фото младшего сына
03:22
Орбакайте поделилась редким фото младшего сына
Дети Звёзды
Что такое суперфуды и зачем их есть
01:52
Что такое суперфуды и зачем их есть
Еда Здоровье
Как снять кольцо с отекшего пальца
03:02
Как снять кольцо с отекшего пальца
Здоровье Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение