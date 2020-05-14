Башаров нападал на жену во время беременности 

Имя актера Марата Башарова в последнее время на слуху у публики далеко не за его профессиональные заслуги. Все чаще в СМИ всплывают неприятные подробности семейной жизни артиста. Так, его экс-супруга Елизавета Шевыркова заявила, что Башаров регулярно бил ее. В том числе и во время беременности.

В эфире программы "Прямой эфир" Елизавета рассказала, что впервые актер поднял на нее руку, когда та уже носила ребенка и была на третьем месяце.

На сегодняшний день пара уже больше года не живет вместе. Елизавета воспитывает сына самостоятельно, но не препятствует его встречам с отцом.