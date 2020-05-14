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Артист и бизнесмен Эмин Агаларов разводится с женой. Об этом супруга узнала из Инстаграма своего супруга.

@eminofficial

Точку зрения на эту ситуацию высказала и популярный блогер Лена Миро в своем новом посте

"Ходили настырные слухи, что Алёна Гаврилова стала причиной развода Эмина с Лейлой, дочерью президента Азербайджана Алиева. Теперь говорят, что новая любовь Эмина настояла на разводе с Алёной",

— написала блогер.

По ее мнению, у Агаларова свой подход к женщинам, который отличается простотой:

"И вы знаете, я Эмина не осуждаю. Нет, ну а чего? Любая мисс Мордовия хороша до 30. Полюбил немножко — она забеременела. Развёлся — женился. Пожил два года — надоела, ушёл к другой".

Сама Гаврилова, судя по всему, узнала о разводе из соцсетей супруга. Увидев пост-расставание в его Инстаграме, девушка написала:

"Дайте мне время прийти в себя… Пожалуйста! Мне очень больно и тяжело! И сегодня день рождения моей мамы… Спасибо за понимание…".

Миро, правда, уверена, что печалиться смысла нет:

"В данной ситуации я искренне не понимаю Алёну — чего сопли жевать-то теперь? Пока был ресурс молодости и красоты — обеспечила себе финансовую подушку. Ну а теперь пусть и другие девочки тоже стараются, дерутся в грязи, чтобы стать любимой наложницей.

Делиться нужно, Гаврилова, делиться — ты ведь тоже так считала, когда при живой жене легла с Эмином",

— заключила она.