Американская певица Эшли Франджипани, более известна под псевдонимом Холзи, продолжает радовать своих поклонников, находясь на карантине. "Рамблер" собрал ее лучшие фото.

Девушка прошла долгий путь до того, как стать знаменитой. С детства она занималась музыкой, но оказалась на улице в 18-летнем возрасте из-за проблем с финансами. Она долгое время выступала на улицах, а в 2014 году ее заметил представитель студии Astralwerks. Так она выпустила свой первый мини-альбом.

Спустя год девушка уже выпустила первый полноценный диск и начала набирать популярность в США. Ее песни становились саундтреками к фильмам, и так она стала популярная на весь мир. Пока что девушка только в начале своего пути и зарабатывает благодаря концертам. Несмотря на юный возраст, у нее были номинации на престижные награды.