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Певица привлекает поклонников на карантине своими фото 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Американская певица Эшли Франджипани, более известна под псевдонимом Холзи, продолжает радовать своих поклонников, находясь на карантине. "Рамблер" собрал ее лучшие фото.
Девушка прошла долгий путь до того, как стать знаменитой. С детства она занималась музыкой, но оказалась на улице в 18-летнем возрасте из-за проблем с финансами. Она долгое время выступала на улицах, а в 2014 году ее заметил представитель студии Astralwerks. Так она выпустила свой первый мини-альбом.
Спустя год девушка уже выпустила первый полноценный диск и начала набирать популярность в США. Ее песни становились саундтреками к фильмам, и так она стала популярная на весь мир. Пока что девушка только в начале своего пути и зарабатывает благодаря концертам. Несмотря на юный возраст, у нее были номинации на престижные награды.
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Звёзды , Фото
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