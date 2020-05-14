33-летний Дмитрий Тарасов стал героем шоу «Алена, блин», в котором он раскрыти истинную причину с 34-летней экс-супругой Ольгой Бузовой. По словам футболиста, еще в начале отношений он сказал будущей жене о том, что он мечтает о детях. На что Ольга ответила, что она согласна рожать в случае, если у них будет официальный брак. Тарасов принял условия Бузовой, но уточнил, что тогда у них будет контракт. В итоге пара поженилась.

После официальной регистрации брака через некоторое время спортсмен начал намекать Ольге, что пора бы задуматься о пополнении. Но Бузова каждый раз говорила о новых причинах, почему на тот момент она не была готова к детям. Сначала это была карьера, а после Ольга говорила, что не может забеременеть. Пара ходила ко врачам, которые говорили, что у Тарасова со здоровьем все хорошо. А вот по поводу Бузовой специалисты намекали футболисту, что, возможно, причина просто в отсутствии желания Ольги. Через некоторое время спортсмен предложил жене сделать ЭКО и родить мальчика и девочку. Сначала телеведущая согласилась, но через пару дней начала искать новые причины, чтобы не делать этого. В итоге терпение Тарасова кончилось, и он подал на развод.

"Сейчас я рад, что у меня не было детей с Олей", — заключил Дмитрий.