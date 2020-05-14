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«Я рад, что у меня не было детей с Олей»: Тарасов раскрыл причину развода с Бузовой 

WMJ.ru и ещё 20 2 часа назад
«Я рад, что у меня не было детей с Олей»
Фото: @tarasov23
33-летний Дмитрий Тарасов стал героем шоу «Алена, блин», в котором он раскрыти истинную причину с 34-летней экс-супругой Ольгой Бузовой. По словам футболиста, еще в начале отношений он сказал будущей жене о том, что он мечтает о детях. На что Ольга ответила, что она согласна рожать в случае, если у них будет официальный брак. Тарасов принял условия Бузовой, но уточнил, что тогда у них будет контракт. В итоге пара поженилась.
После официальной регистрации брака через некоторое время спортсмен начал намекать Ольге, что пора бы задуматься о пополнении. Но Бузова каждый раз говорила о новых причинах, почему на тот момент она не была готова к детям. Сначала это была карьера, а после Ольга говорила, что не может забеременеть. Пара ходила ко врачам, которые говорили, что у Тарасова со здоровьем все хорошо. А вот по поводу Бузовой специалисты намекали футболисту, что, возможно, причина просто в отсутствии желания Ольги. Через некоторое время спортсмен предложил жене сделать ЭКО и родить мальчика и девочку. Сначала телеведущая согласилась, но через пару дней начала искать новые причины, чтобы не делать этого. В итоге терпение Тарасова кончилось, и он подал на развод.
"Сейчас я рад, что у меня не было детей с Олей", — заключил Дмитрий.
Напомним, что Ольга стала второй женой футболиста. Пара была вместе четыре года, и развелась в конце 2016-го. Сейчас Тарасов женат третий раз. В союзе с Анастасией Костенко у него родились две дочки. Также у него растет старшая дочь от первого брака.
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