Роза Сябитова примерила сексуальный образ 

58-летняя ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова продолжает делится со своими поклонниками рассуждениями и житейским опытом. Сегодня утром Роза решила затронуть тему женской сексуальности.

«Почти все мужчины делят женщин на две категории: «для приятного времяпровождения» и «всерьёз». Различие между этими двумя типами: одни изо всех сил стараются быть сексуальными, а другим и пытаться не надо — просто они такие есть. Женщина, которая просто живёт и остаётся сама собой, гораздо более сексуальна. Именно к таким мужчины относятся серьёзно», — поделилась своим мнением Роза.

Свой пост Сябитова сопроводила коллажом из собственных фотографий, но одной из которых она предстала в неожиданно сексуальном и смелом образе. На фото Роза позирует в красивом красном платье и демонстрирует свое декольте и плечи. Образ дополняется ярким макияжем.

@syabitova_roza

Именно этот снимок привлек внимание многих подписчиков. Одни с трудом узнали Розу и выразили восхищение ее внешность, а некоторые подписчики раскритиковали телеведущую за то, что она в свои годы не стесняется своей сексуальности.