Названо самое скандальные порно знаменитостей

Газета New York Post составила рейтинг самых известных и скандальных порнозаписей с участием знаменитых актеров, актрис, певиц и музыкантов. Первое место в списке заняло видео с участием рэпера Рея Джея и артистки Ким Кардашьян

Отмечается, что артисты записали свой секс на камеру в 2002 году в день рождения Кардашьян. 41-минутная запись была выпущена порностудией Vivid Entertainment в виде фильма Kim Kardashian, Superstar («Ким Кардашьян, Суперзвезда») пять лет спустя. Артистка позже призналась, что жалела о том, что снимала свой секс на камеру.

Второе место заняло видео с участием актрисы Фаррах Абрахам и порноактером Джеймсом Диином (James Deen), снятое в 2013-м. Запись якобы случайно утекла в свободный доступ, однако позже Абрахам призналась, что скандал с утечкой был постановочным.