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Миро высказалась о Диденко: «Лучше бы эти страшилы о душе думали» 

Мария Сергеева 1 час назад
Блогер Лена Миро прокомментировала решение Екатерины Диденко, которая три месяца назад потеряла мужа, сделать себе грудь. Соответствующая публикация появилась в LiveJournal.
"Энергичная, но глупая Катька не теряет время даром и пытается привести в порядок — вероятно, по бартеру — свою хлипкую амбразуру" — пишет блогер.
Миро полагает, что блогерша вновь захотела замуж, однако отмечает, что грудь ей в этом не поможет, поскольку Диденко "адски страшная баба".
Автор блога сравнивает решение вдовы с постройкой дворца в самом депрессивном месте мира по соседству с тюрьмой.
Притом Миро отмечает, что в России по большей части хорошенькие женщины, но Диденко "словно и не наша вовсе: настолько неприятна глазу".
"Знаете, меня всегда поражает, с каким упорством отчаянно некрасивые бабы пытаются слепить из себя красавиц. Бузова, Бородина, Канделаки — яркие тому примеры" — выражает свое мнение блогер.
Миро считает, что они никак не могут приукрасить свою внешность, поэтому навсегда останутся страшными. И Диденко, по словам блогера, теперь в их рядах.
"Лучше бы эти страшилы о душе думали" — резюмирует автор блога.
Ранее "Рабмлер" писал о певице, которая привлекает поклонников на карантине своими фото.
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