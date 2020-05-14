Блогер Лена Миро прокомментировала решение Екатерины Диденко, которая три месяца назад потеряла мужа, сделать себе грудь. Соответствующая публикация появилась в LiveJournal.

"Энергичная, но глупая Катька не теряет время даром и пытается привести в порядок — вероятно, по бартеру — свою хлипкую амбразуру" — пишет блогер.

Миро полагает, что блогерша вновь захотела замуж, однако отмечает, что грудь ей в этом не поможет, поскольку Диденко "адски страшная баба".

Автор блога сравнивает решение вдовы с постройкой дворца в самом депрессивном месте мира по соседству с тюрьмой.

Притом Миро отмечает, что в России по большей части хорошенькие женщины, но Диденко "словно и не наша вовсе: настолько неприятна глазу".

"Знаете, меня всегда поражает, с каким упорством отчаянно некрасивые бабы пытаются слепить из себя красавиц. Бузова, Бородина, Канделаки — яркие тому примеры" — выражает свое мнение блогер.

Миро считает, что они никак не могут приукрасить свою внешность, поэтому навсегда останутся страшными. И Диденко, по словам блогера, теперь в их рядах.