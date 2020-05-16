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Как «Девушка Бонда» отказалась от украинских корней и поплатилась за это 

Диана Товсепова 2 часа назад
Как «Девушка Бонда» поплатилась за отказ от Украины
Фото: Кадр из фильма "Квант милосердия"
Красавицу-актрису Ольгу Куриленко сейчас знает весь мир, но популярна она стала после роли "Девушки Бонда" в культовом фильме про "Агента 007".
Голливуд принял девушку из Запорожья как талантливую украинскую актрису, но со своими поклонниками в Сети Куриленко чаще всего говорит на русском и английском языках.
При этом на днях на девушку обрушились вопросы раздосадованных фанатов после того, как она заявила в своем Instagram, что не причисляет себя к украинцам.
"Национальность определяют по крови, ведь правда? Так вот, я не 100% украинка. А тест ДНК показал, что украинской крови во мне вообще нет… Мне вообще-то все равно. Но тест так показал. Я сама удивилась", — написала она под публикацией в своем профиле.
Кроме того, звезда перед 9 мая написала поздравление в своем блоге:
"Happy Victory in Europe Day! А для наших с завтрашним Днем Победы!".
Тогда многие спросили у нее, кого же именно она считает "нашими".
"Я так понимаю, "наши" — это русские, а миллионы украинцев, отдавших жизнь за вас, не достойны памяти и уважения?", — писали в комментариях.
Однако актриса ответила, что называет так всех граждан бывшего СССР.
При этом один из пользователей в комментариях спросил, причисляет ли она себя к украинцам. Ответ Куриленко удивил очень многих.
"Я не украинка, я славянка", — написала актриса.
После этого на Ольгу обрушилась волна негативных комментариев от украинских фанатов, заявивших, что они разочаровались в ней.
"Как хорошо, что вы считаете себя русской. Я бы не хотела быть с вами одной крови. Тот, кто забывает свою историю и откуда он, не стоит, чтобы его уважали" "Стыдитесь быть украинкой? Так будьте кем хотите" "Ольга разочаровала! Отписываюсь! Она не украинка!", — писали недовольные пользователи.
При этом многие все же вступились за актрису:
"В этой войне кто вставал на сторону противоположную фашистам-гитлеровцам — это и были "наши". Белорусы, русские, украинцам, евреи, поляки, чехи… Оля, ты молодец. Ты наша…".
Спустя некоторое время после произошедшего Ольга, удивленная и расстроенная из-за такой реакции отметила, что не говорила, что не любит украинцев, Украину или отказывается от своей родины.
"А вот если у вас пробуждается автоматическая ненависть ко мне только из-за того, что во мне нет украинской крови, то это многое говорит о вас! Ненависть людей за их этническое происхождение называется расизмом. И в цивилизованном мире, насколько я знаю, расизм преследуется", — заявила Куриленко.
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Звёзды , Ольга Куриленко
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