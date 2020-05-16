Как «Девушка Бонда» поплатилась за отказ от Украины

Красавицу-актрису Ольгу Куриленко сейчас знает весь мир, но популярна она стала после роли "Девушки Бонда" в культовом фильме про "Агента 007".

Голливуд принял девушку из Запорожья как талантливую украинскую актрису, но со своими поклонниками в Сети Куриленко чаще всего говорит на русском и английском языках.

При этом на днях на девушку обрушились вопросы раздосадованных фанатов после того, как она заявила в своем Instagram, что не причисляет себя к украинцам.

"Национальность определяют по крови, ведь правда? Так вот, я не 100% украинка. А тест ДНК показал, что украинской крови во мне вообще нет… Мне вообще-то все равно. Но тест так показал. Я сама удивилась", — написала она под публикацией в своем профиле.

Кроме того, звезда перед 9 мая написала поздравление в своем блоге:

"Happy Victory in Europe Day! А для наших с завтрашним Днем Победы!".

Тогда многие спросили у нее, кого же именно она считает "нашими".

"Я так понимаю, "наши" — это русские, а миллионы украинцев, отдавших жизнь за вас, не достойны памяти и уважения?", — писали в комментариях.

Однако актриса ответила, что называет так всех граждан бывшего СССР.

При этом один из пользователей в комментариях спросил, причисляет ли она себя к украинцам. Ответ Куриленко удивил очень многих.

"Я не украинка, я славянка", — написала актриса.

После этого на Ольгу обрушилась волна негативных комментариев от украинских фанатов, заявивших, что они разочаровались в ней.

"Как хорошо, что вы считаете себя русской. Я бы не хотела быть с вами одной крови. Тот, кто забывает свою историю и откуда он, не стоит, чтобы его уважали" "Стыдитесь быть украинкой? Так будьте кем хотите" "Ольга разочаровала! Отписываюсь! Она не украинка!", — писали недовольные пользователи.

При этом многие все же вступились за актрису:

"В этой войне кто вставал на сторону противоположную фашистам-гитлеровцам — это и были "наши". Белорусы, русские, украинцам, евреи, поляки, чехи… Оля, ты молодец. Ты наша…".

Спустя некоторое время после произошедшего Ольга, удивленная и расстроенная из-за такой реакции отметила, что не говорила, что не любит украинцев, Украину или отказывается от своей родины.