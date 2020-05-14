Кто из звезд подал на развод за время самоизоляции

Многие семьи отмечают, что им сложно пережить карантин из-за того, что отсутствует личное пространство. Звезды транслируют в своих социальных сетях идеальные образы, к которым стремятся многие. Но мало кто догадывается о том, что на самом деле происходит по ту сторону экрана. Какие звезды не смогли выдержать проверку собственных отношений и приняли решение развестись за последние месяцы?

Мэри-Кейт Олсен и Оливер Саркози

@cavivision

Западная звезда уже пять лет была замужем за братом Николя Саркози — Оливером. Актриса мало рассказывала о своих отношениях, но на фотографиях папарацци она выглядела вполне счастливой вместе с мужем. Однако звезда заявила, что хочет поскорее развестись со своим ненаглядным. Все из-за того, что супруг выгнал ее из дома и потребовал забрать все свои вещи из апартаментов не позднее 18 мая. Олсен не намерена покидать апартаменты и решает вопрос с юристами, которые действуют согласно брачному контракту.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный

@agataagata

Супруги заявили о своем расставании незадолго до начала карантина. Однако они продолжали жить вместе ради общих детей. Тем не менее в самый разгар самоизоляции Павел не сдержался и выгнал Агату вместе с детьми из дома, разбив при этом ее телефон. Звезда вышла на связь с поклонниками с помощью телефона своей мамы и рассказала о случившемся. После этого Агата должна была вернуться в собственную квартиру вместе с детьми.

Оксана Самойлова и Джиган

@samoylovaoxana

Семейная драма супругов началась еще незадолго до начала эпидемии. Тогда рэпер начал вытворять странные вещи в своих прямых эфирах, после чего он загремел в реабилитационную клинику. После этого супруги вернулись домой, но Джиган продолжал играть в опасные игры с дочками. Оксана не выдержала и заявила, что подает на развод, а четверых детей она сможет поднять и одна.

Эмин Агаларов и Алена Гаврилова

@eminofficial

Для супруги стало большим шоком, что ее благоверный заявил о разводе, ведь она даже не знала о его намерениях. Бизнесмен опубликовал в Instagram совместную фотографию и написал о своем решении. Следующим этапом, по его словам, должно стать воспитание их совместного ребенка. Всего пара была в браке два года, а для Агаларова это второй развод.

Как считаете, звезды должны рассказывать о своих проблемах в семейной жизни? Или все-таки стоит помалкивать?