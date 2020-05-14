Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Появилось фото матери «самой красивой женщины» в мире 

Lenta.ru 2 часа назад
Опубликовано фото матери «самой красивой женщины»
Фото: @bellahadid
Старшая сестра американской супермодели Беллы Хадид, признанной самой красивой женщиной в мире, разместила в соцсетях старую фотографию их матери, голландской фотомодели Иоланды ван ден Херик. Публикация появилась в Instagram-аккаунте Джиджи Хадид.
На цветном снимке запечатлена маленькая Джиджи Хадид, сидящая на коленях у беременной матери, на пляже. Последняя одета в бикини и бейзболку красного цвета, а ее дочь — в розовый слитный купальник. В описании к посту Джиджи поздравила 56-летнюю Иоланду ван ден Херик с днем матери и написала о своей любви к ней.
@gigihadid
Подписчики знаменитости с восторгом отреагировали на публикацию.
«Джиджи, вы потрясающие. Твоя мама почти не изменилась», «У вас с Беллой прекрасная мама», «Так вот в кого вы такие красавицы!», «Какое трогательное фото, поздравляю!» — писали они в комментариях к посту, котрый набрал больше трех миллионов лайков.
В апреле сестра Джиджи Хадид Белла также опубликовала в соцсетях архивные фотографии Иоланды Хадид. На одном из кадров, датированном 1992 годом, молодая Иоланда ван ден Херик позирует в белом слитном купальнике на фоне моря и держит в руке пойманную ею рыбу. Как отметила Хадид, на руке матери — часы бабушки, которые та носила на протяжении 40 лет.
Видео дня. Семья на карантине: как не убить друг друга
Последние новости
В России заявили об остановке роста числа заражений коронавирусом В России заявили об остановке роста числа заражений коронавирусом Найдено эффективное лекарство от коронавируса Найдено эффективное лекарство от коронавируса Путину рассказали об опухоли Заворотнюк Путину рассказали об опухоли Заворотнюк
Женский форум 1
Звёзды , Иоланда Хадид , Белла Хадид
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Диагноз Заворотнюк впервые озвучили врачи
Диагноз Заворотнюк впервые озвучили врачи
5 салонных процедур, которые можно сделать дома
5 салонных процедур, которые можно сделать дома
«Рядом с красавицей находится хмырь»
«Рядом с красавицей находится хмырь»
Как выглядели бы звезды с «надутыми» губами
Как выглядели бы звезды с «надутыми» губами
Видео
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
00:51
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
Звёзды
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
00:23
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
Звёзды Дети
Самая красивая стюардесса выходит замуж за арестанта
01:13
Самая красивая стюардесса выходит замуж за арестанта
Любовь
Какие вещи изгоняют из кухни образцовые хозяйки
05:08
Какие вещи изгоняют из кухни образцовые хозяйки
Дом и сад
Знаменитые дети, обогнавшие возраст
06:10
Знаменитые дети, обогнавшие возраст
Дети
Из чего на самом деле делают пакетированный сок
20:03
Из чего на самом деле делают пакетированный сок
Еда Здоровье
Самый простой способ очистить украшения из серебра
02:59
Самый простой способ очистить украшения из серебра
Дом и сад
Как производители подделывают сметану
02:36
Как производители подделывают сметану
Еда Здоровье
Названы признаки «ядовитых» родителей
04:26
Названы признаки «ядовитых» родителей
Психология Дети
Какой антисептик подходит для обработки продуктов
05:51
Какой антисептик подходит для обработки продуктов
Карантин Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение