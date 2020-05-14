Диагноз Заворотнюк впервые озвучили врачи 

По его словам, в случае Заворотнюк речь идет о глиобластоме — злокачественной опухоли, которая стала часто поражать наших артистов. Биолог отметил, что пока осталась только звезда "Моей прекрасной няни", которая борется с заболеванием, а Институт пытается ей в этом помочь.

"Ее родные передали нам клетки [опухоли], мы их размножили и уже подобрали вирусы, которые убивают эти клетки" — заявил ученый.