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Диагноз Заворотнюк впервые озвучили врачи 

Мария Сергеева 56 минут назад
На совещании по вопросам развития генетических технологий директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк.
По его словам, в случае Заворотнюк речь идет о глиобластоме — злокачественной опухоли, которая стала часто поражать наших артистов. Биолог отметил, что пока осталась только звезда "Моей прекрасной няни", которая борется с заболеванием, а Институт пытается ей в этом помочь.
"Ее родные передали нам клетки [опухоли], мы их размножили и уже подобрали вирусы, которые убивают эти клетки" — заявил ученый.
Ранее "Рамблер" писал о том, что врачи назвали самые незаметные симптомы рака.
Звёзды , Видео , Анастасия Заворотнюк , Александр Макаров , РАН
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