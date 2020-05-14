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«Готовься, Настя, с вещами на выход»: Миро о подруге Тимати 

Мария Сергеева 2 часа назад
«Вышвырнут, как паршивую, драную кошку»
Фото: @volkonskaya.reshetova
Блогер Лена Миро прокомментировала Instagram-публикацию возлюбленной Тимати модели Анастасии Решетовой о периоде взросления. Соответствующая статья появилась в LiveJournal.
"Помню, будучи маленькой девочкой, все время со страхом думала о возрасте 25+. Мне казалось, этот период еще тааааак далеко, да и после 25-ти начинается старость Прошли годы, и вместе с телом у меня вырос ещё и мозг" — написала 1-я вице-мисс России 2014 года.
@volkonskaya.reshetova
В данном утверждении усомнилась Лена Миро, посчитавшая, что Решетова просто не знает, где находится мозг, а где — силиконовая грудь.
"Она явно путает мозг с силиконовыми сиськами. Во вселенной этой простенькой женщины мозг и сиськи, по всей видимости, являются абсолютными синонимами".
По мнению блогера, модели вскружил голову мнимый успех от того, что она единственная женщина в жизни Тимати.
"Наивная Настя решила, что победить Симону можно силой сисек и матки. Этого не будет. Балконскую ждёт сценарий: «Чемодан. Вокзал. Новая наложница в жизни Тимати»" — полагает Миро.
По словам автора блога, ее "скоро вышвырнут как паршивую, драную кошку", поскольку из двух женщин рэпер точно выберет мать, а модели Лена Миро советует: "готовься, Настя, с вещами на выход".
Ранее "Рамблер" писал о том, что Миро высказалась о Диденко: «Лучше бы эти страшилы о душе думали».
Видео дня. Семья на карантине: как не убить друг друга
Женский форум 7
Звёзды , Анастасия Решетова , Тимати , Лена Миро
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