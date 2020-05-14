"Помню, будучи маленькой девочкой, все время со страхом думала о возрасте 25+. Мне казалось, этот период еще тааааак далеко, да и после 25-ти начинается старость Прошли годы, и вместе с телом у меня вырос ещё и мозг" — написала 1-я вице-мисс России 2014 года.

@volkonskaya.reshetova

В данном утверждении усомнилась Лена Миро , посчитавшая, что Решетова просто не знает, где находится мозг, а где — силиконовая грудь.

"Она явно путает мозг с силиконовыми сиськами. Во вселенной этой простенькой женщины мозг и сиськи, по всей видимости, являются абсолютными синонимами".

По мнению блогера, модели вскружил голову мнимый успех от того, что она единственная женщина в жизни Тимати.

"Наивная Настя решила, что победить Симону можно силой сисек и матки. Этого не будет. Балконскую ждёт сценарий: «Чемодан. Вокзал. Новая наложница в жизни Тимати»" — полагает Миро.

По словам автора блога, ее "скоро вышвырнут как паршивую, драную кошку", поскольку из двух женщин рэпер точно выберет мать, а модели Лена Миро советует: "готовься, Настя, с вещами на выход".