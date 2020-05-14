Растяжки на груди миллиардерши обрадовали фанатов

Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер продемонстрировала растяжки на груди, чтобы показать свою честность по отношению к подписчикам, которые это оценили. Публикация появилась в Instagram 22-летней девушки.

Пользователи обрадовались тому, что модель не стесняется демонстрировать недостатки своего тела, что, по их мнению, показывает необходимость принимать себя такими, какие мы есть.

@kyliejenner

"У меня есть растяжки на груди, ягодицах и бедрах. Я не стала от них избавляться. Просто смирилась с ними, как с маленьким подарком от Сторми" — призналась девушка в соцсети.

По ее словам, как только она приняла свое тело, которое изменилось после родов, то тут же обрела уверенность в себе.