Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фанаты обрадовались растяжкам на груди самой молодой миллиардерши в мире 

Мария Сергеева 1 час назад
Растяжки на груди миллиардерши обрадовали фанатов
Фото: @kyliejenner
Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер продемонстрировала растяжки на груди, чтобы показать свою честность по отношению к подписчикам, которые это оценили. Публикация появилась в Instagram 22-летней девушки.
Пользователи обрадовались тому, что модель не стесняется демонстрировать недостатки своего тела, что, по их мнению, показывает необходимость принимать себя такими, какие мы есть.
@kyliejenner
"У меня есть растяжки на груди, ягодицах и бедрах. Я не стала от них избавляться. Просто смирилась с ними, как с маленьким подарком от Сторми" — призналась девушка в соцсети.
По ее словам, как только она приняла свое тело, которое изменилось после родов, то тут же обрела уверенность в себе.
Ранее "Рамблер" писал о том, что «мисс монобровь» восхитила поклонников тесным леопардовым бикини.
Видео дня. Семья на карантине: как не убить друг друга
Звёзды
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская супермодель опубликовала фото топлес
Российская супермодель опубликовала фото топлес
Как выглядели бы звезды с «надутыми» губами
Как выглядели бы звезды с «надутыми» губами
Семьи подали заявки на пособия на 35 млрд рублей
Семьи подали заявки на пособия на 35 млрд рублей
Модель потеряла 70% кожи, нос и пальцы в огне
Модель потеряла 70% кожи, нос и пальцы в огне
Видео
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
00:51
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
Звёзды
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
00:23
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
Звёзды Дети
Самая красивая стюардесса выходит замуж за арестанта
01:13
Самая красивая стюардесса выходит замуж за арестанта
Любовь
Какие вещи изгоняют из кухни образцовые хозяйки
05:08
Какие вещи изгоняют из кухни образцовые хозяйки
Дом и сад
Знаменитые дети, обогнавшие возраст
06:10
Знаменитые дети, обогнавшие возраст
Дети
Из чего на самом деле делают пакетированный сок
20:03
Из чего на самом деле делают пакетированный сок
Еда Здоровье
Самый простой способ очистить украшения из серебра
02:59
Самый простой способ очистить украшения из серебра
Дом и сад
Как производители подделывают сметану
02:36
Как производители подделывают сметану
Еда Здоровье
Названы признаки «ядовитых» родителей
04:26
Названы признаки «ядовитых» родителей
Психология Дети
Какой антисептик подходит для обработки продуктов
05:51
Какой антисептик подходит для обработки продуктов
Карантин Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение