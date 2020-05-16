Астролог объяснила, почему разводится Агаларов

Звезда «Первого канала» Василиса Володина объяснила действия пары с точки зрения астрологии.

«Красивая свадьба была. Но дату для нее я не выбирала, увы. Иначе бы не было Венеры в Деве (сухость чувств, быстрое охлаждение супругов). Но самое плохое — регистрация на следующий день после солнечного затмения. Авантюра чистой воды. И это не фантазии, а математически доказанный факт.