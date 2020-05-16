Астролог объяснила, почему разводится Агаларов

Звезда «Первого канала» Василиса Володина объяснила действия пары с точки зрения астрологии.
«Красивая свадьба была. Но дату для нее я не выбирала, увы. Иначе бы не было Венеры в Деве (сухость чувств, быстрое охлаждение супругов). Но самое плохое — регистрация на следующий день после солнечного затмения. Авантюра чистой воды. И это не фантазии, а математически доказанный факт.
Помимо даты брака, прогностические показатели на 2018-й год плохонькие в гороскопах обоих супругов. Но у Эмина секстиль Нептуна к Венере (нежность, романтический флер, влюбленность) именно с июля 2018-го года поддерживал иллюзию, что увлечение это повод жениться. И продлилась эта иллюзия вместе с секстилем Нептуна к Венере до конца марта 2020-го года. Закончился аспект, зашатался брак», — рассказала она.