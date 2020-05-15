Светличная надеется, что сын забудет былые обиды

Актриса Светлана Светличная , которой исполнилось 80 лет, надеется, что сын Алексей забудет былые обиды между ними и снова начнет с ней общаться. По словам Светличной, ее наследник перенес за последние годы несколько инсультов. Она устроила его в лучший госпиталь. Алексею провели сложнейшую операцию. В итоге же он даже спасибо матери не сказал. При этом звезда картины «Бриллиантовая рука», где она сыграла роковую соблазнительницу Анну Сергеевну, отметила, что наследник долгие годы злоупотреблял с алкоголем, из-за чего у него и начались проблемы со здоровьем.

«Негативное отношение ко мне, думаю, из-за квартирного вопроса. А может быть, это ревность. Я была действительно хороша собой, и вокруг все восхищались: какая Светличная красивая. Ольге, моей невестке, наверное, это было неприятно».

По словам актрисы, она в шоке, как с ней поступили тележурналисты. Как сказала звезда, в детстве ее сын был ласков с матерью. Гордился родителями. Сейчас же наследника словно подменили, сообщает «Комсомольская правда».