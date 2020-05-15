Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

80-летняя Светличная надеется, что сын снова захочет с ней общаться 

Мира Маркина 5 часов назад
Светлана Светличная, которой 15 мая исполнилось 80 лет, надеется, что ее сын Алексей забудет старые обиды и вновь начнет с ней общаться. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
За последние годы актриса не раз помогала наследнику. Алексей перенес несколько инсультов, и каждый раз Светличная устраивала его в лучшую клинику. Там ему провели сложнейшую операцию, но мужчина даже не поблагодарил мать.
По словам актрисы, Алексей злоупотреблял алкоголем, что и привело к ухудшению здоровья. При этом, по мнению Светличной, яблоком раздора между ней и сыном стало имущество и зависть:
«Негативное отношение ко мне, думаю, из-за квартирного вопроса. А может быть, это ревность. Я была действительно хороша собой, и вокруг все восхищались: какая Светличная красивая. Ольге, моей невестке, наверное, это было неприятно».
Светличная подчеркнула, что в детстве сын был ласковым и добрым мальчиком, но сейчас его как будто подменили.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Орбакайте поделилась редким фото младшего сына.
Женский форум 1
Звёзды , Видео , Светлана Светличная
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сосед Жигунова подтвердил роман с копией Заворотнюк
Сосед Жигунова подтвердил роман с копией Заворотнюк
Сосед Жигунова подтвердил роман с копией Заворотнюк
Сосед Жигунова подтвердил роман с копией Заворотнюк
Модель восхитила подписчиков фото без белья
Модель восхитила подписчиков фото без белья
Самая горячая Наташа, покорившая всех своими бикини
Самая горячая Наташа, покорившая всех своими бикини
Видео
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
00:51
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
Звёзды
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
00:23
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
Звёзды Дети
Как победить боль в спине
06:07
Как победить боль в спине
Здоровье
Татьяна Буланова снова слегла
03:07
Татьяна Буланова снова слегла
Звёзды Здоровье
Диетолог назвала продукты, содержащие тяжелые металлы
09:43
Диетолог назвала продукты, содержащие тяжелые металлы
Еда Здоровье
Как будут отдыхать дети в России этим летом
05:03
Как будут отдыхать дети в России этим летом
Дети
Самая красивая стюардесса выходит замуж за арестанта
01:13
Самая красивая стюардесса выходит замуж за арестанта
Любовь
Какие вещи изгоняют из кухни образцовые хозяйки
05:08
Какие вещи изгоняют из кухни образцовые хозяйки
Дом и сад
Знаменитые дети, обогнавшие возраст
06:10
Знаменитые дети, обогнавшие возраст
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение