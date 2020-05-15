Светлана Светличная , которой 15 мая исполнилось 80 лет, надеется, что ее сын Алексей забудет старые обиды и вновь начнет с ней общаться. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

За последние годы актриса не раз помогала наследнику. Алексей перенес несколько инсультов, и каждый раз Светличная устраивала его в лучшую клинику. Там ему провели сложнейшую операцию, но мужчина даже не поблагодарил мать.

По словам актрисы, Алексей злоупотреблял алкоголем, что и привело к ухудшению здоровья. При этом, по мнению Светличной, яблоком раздора между ней и сыном стало имущество и зависть:

«Негативное отношение ко мне, думаю, из-за квартирного вопроса. А может быть, это ревность. Я была действительно хороша собой, и вокруг все восхищались: какая Светличная красивая. Ольге, моей невестке, наверное, это было неприятно».

Светличная подчеркнула, что в детстве сын был ласковым и добрым мальчиком, но сейчас его как будто подменили.