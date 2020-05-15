«Мама была в полубреду, отец увел ее за собой»

Сын народной артистки СССР Людмилы Касаткиной Алексей рассказал о последних днях жизни матери.

Здоровье актрисы резко ухудшилось после похорон мужа — режиссера Сергея Колосова . Касаткина никогда не скрывала, что главным своим достижением считает брак с Колосовым, и после его гибели она уже не могла жить как раньше.

Режиссер скончался 11 февраля 2012 года после продолжительной болезни.

«В день похорон мама попросила, чтобы ей дали возможность попрощаться с ним не на людях. Мы привели ее в ритуальный зал ЦКБ за два часа до начала официальной панихиды. Потом ходили слухи, что маму привезли туда на инвалидной коляске. Нет, мама подошла к нему сама! Молча стояла и смотрела на папу. Очень какая-то беззащитная. Словно потеряла смысл жизни. О чем она думала в тот момент? Что мысленно обещала? Не знаю. Вслух не было произнесено ни слова. Мама наклонилась, поцеловала, постояла еще немножко рядом. Повернулась и медленно пошла прочь»,

— вспоминает Алексей.

Спустя несколько дней состояние Касаткиной внезапно ухудшилось. Она была в неадекватном состоянии, и семье пришлось положить ее в больницу. По мнению ее сына, после смерти супруга актриса потеряла смысл жизни и больше не хотела за нее бороться:

«Отец увел маму за собой. В больнице, будучи в полусознательном состоянии, в полубреду мама часто видела его перед собой».

Касаткина ушла из жизни 22 февраля 2012 года — спустя полторы недели после своего мужа.

В разговоре с изданием "Собеседник" Алексей признался: ему хочется верить, что сейчас мать находится в лучшем из миров и ей удалось воссоединиться со своим возлюбленным.