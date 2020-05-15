Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Мама была в полубреду, отец увел ее за собой»: сын Людмилы Касаткиной о последних днях жизни матери 

Мира Маркина 2 часа назад
«Мама была в полубреду, отец увел ее за собой»
Фото: Кадр из фильма "Принцесса цирка"
Сын народной артистки СССР Людмилы Касаткиной Алексей рассказал о последних днях жизни матери.
Здоровье актрисы резко ухудшилось после похорон мужа — режиссера Сергея Колосова. Касаткина никогда не скрывала, что главным своим достижением считает брак с Колосовым, и после его гибели она уже не могла жить как раньше.
Режиссер скончался 11 февраля 2012 года после продолжительной болезни.
«В день похорон мама попросила, чтобы ей дали возможность попрощаться с ним не на людях. Мы привели ее в ритуальный зал ЦКБ за два часа до начала официальной панихиды. Потом ходили слухи, что маму привезли туда на инвалидной коляске. Нет, мама подошла к нему сама! Молча стояла и смотрела на папу. Очень какая-то беззащитная. Словно потеряла смысл жизни. О чем она думала в тот момент? Что мысленно обещала? Не знаю. Вслух не было произнесено ни слова. Мама наклонилась, поцеловала, постояла еще немножко рядом. Повернулась и медленно пошла прочь»,
— вспоминает Алексей.
Спустя несколько дней состояние Касаткиной внезапно ухудшилось. Она была в неадекватном состоянии, и семье пришлось положить ее в больницу. По мнению ее сына, после смерти супруга актриса потеряла смысл жизни и больше не хотела за нее бороться:
«Отец увел маму за собой. В больнице, будучи в полусознательном состоянии, в полубреду мама часто видела его перед собой».
Касаткина ушла из жизни 22 февраля 2012 года — спустя полторы недели после своего мужа.
В разговоре с изданием "Собеседник" Алексей признался: ему хочется верить, что сейчас мать находится в лучшем из миров и ей удалось воссоединиться со своим возлюбленным.
Видео дня. Из чего на самом деле делают пакетированный сок
Женский форум 1
Звёзды , Сергей Колосов , Людмила Касаткина , ИД "Собеседник"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сосед Жигунова подтвердил роман с копией Заворотнюк
Сосед Жигунова подтвердил роман с копией Заворотнюк
Сосед Жигунова подтвердил роман с копией Заворотнюк
Сосед Жигунова подтвердил роман с копией Заворотнюк
Модель восхитила подписчиков фото без белья
Модель восхитила подписчиков фото без белья
Самая горячая Наташа, покорившая всех своими бикини
Самая горячая Наташа, покорившая всех своими бикини
Видео
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
00:51
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
Звёзды
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
00:23
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
Звёзды Дети
Как победить боль в спине
06:07
Как победить боль в спине
Здоровье
Татьяна Буланова снова слегла
03:07
Татьяна Буланова снова слегла
Звёзды Здоровье
Диетолог назвала продукты, содержащие тяжелые металлы
09:43
Диетолог назвала продукты, содержащие тяжелые металлы
Еда Здоровье
Как будут отдыхать дети в России этим летом
05:03
Как будут отдыхать дети в России этим летом
Дети
Самая красивая стюардесса выходит замуж за арестанта
01:13
Самая красивая стюардесса выходит замуж за арестанта
Любовь
Какие вещи изгоняют из кухни образцовые хозяйки
05:08
Какие вещи изгоняют из кухни образцовые хозяйки
Дом и сад
Знаменитые дети, обогнавшие возраст
06:10
Знаменитые дети, обогнавшие возраст
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение