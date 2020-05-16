Что стало с женой Харви Вайнштейна после развода 

В 2017 году многие голливудские актрисы обвинили Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах. «Рамблер» расскажет, как эту новость восприняла бывшая жена кинопродюсера, и как сложилась ее жизнь после развода.

С 15 декабря 2007 года Джорджина была замужем за продюсером Харви Вайнштейном. В браке у них родилось двое детей. До свадьбы Чапман снималась в различных фильмах и телесериалах. А в 2004 году, вместе с дизайнером Карен Крейг, она основала фэшн-бренд премиум-класса Marchesa. В октябре 2017 года Джорджина Чапман заявила, что подает на развод в связи с появившимися в прессе данными о сексуальных домогательствах ее мужа к другим женщинам.

Платья бренда Marchesa, в которых регулярно появлялись актрисы на красных дорожках, начали ассоциироваться со скандалом. Дело в том, что Вайштейн, по словам очевидцев, нередко с помощью угроз убеждал актрис выходить в свет в нарядах бренда своей жены. Если те отказывались, то теряли роль. Джорджине и Карен даже пришлось отменить показ Marchesa на Неделе моды в Нью-Йорке, который был запланирован на февраль 2018 года.

Однако некоторые актрисы все же решили поддержать Чапман. Скарлетт Йоханссон стала первой звездой, которая после скандала вокруг Вайнштейна рискнула выйти в свет в платье Marchesa. Позже примеру актрисы последовали другие известные женщины, среди которых были Приянка Чопра и Синди Кроуфорд

В мае 2018 года изданию Vogue US Джорджина дала подробное интервью о Харви Вайнштейне и разводе. Больше всего дизайнера задел тот факт, что она считала Вайнштейна прекрасным мужем и отцом, и на протяжении всего брака Чапман была счастлива.

После развода Джорджина получила всего 5% его состояния (около 12 миллионов долларов). За ней также осталась опека над их общими детьми.

Выйти в свет Джорджина Чапман решилась только в 2019 году на ежегодном мероприятии Met Gala. Ее поддержала актриса Констанс Ву, которая надела платье бренда Marchesa.