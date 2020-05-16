Что стало с женой Харви Вайнштейна после развода 

В 2017 году многие голливудские актрисы обвинили Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах. «Рамблер» расскажет, как эту новость восприняла бывшая жена кинопродюсера, и как сложилась ее жизнь после развода.
С 15 декабря 2007 года Джорджина была замужем за продюсером Харви Вайнштейном. В браке у них родилось двое детей. До свадьбы Чапман снималась в различных фильмах и телесериалах. А в 2004 году, вместе с дизайнером Карен Крейг, она основала фэшн-бренд премиум-класса Marchesa. В октябре 2017 года Джорджина Чапман заявила, что подает на развод в связи с появившимися в прессе данными о сексуальных домогательствах ее мужа к другим женщинам.
Платья бренда Marchesa, в которых регулярно появлялись актрисы на красных дорожках, начали ассоциироваться со скандалом. Дело в том, что Вайштейн, по словам очевидцев, нередко с помощью угроз убеждал актрис выходить в свет в нарядах бренда своей жены. Если те отказывались, то теряли роль. Джорджине и Карен даже пришлось отменить показ Marchesa на Неделе моды в Нью-Йорке, который был запланирован на февраль 2018 года.
Однако некоторые актрисы все же решили поддержать Чапман. Скарлетт Йоханссон стала первой звездой, которая после скандала вокруг Вайнштейна рискнула выйти в свет в платье Marchesa. Позже примеру актрисы последовали другие известные женщины, среди которых были Приянка Чопра и Синди Кроуфорд.
В мае 2018 года изданию Vogue US Джорджина дала подробное интервью о Харви Вайнштейне и разводе. Больше всего дизайнера задел тот факт, что она считала Вайнштейна прекрасным мужем и отцом, и на протяжении всего брака Чапман была счастлива.
После развода Джорджина получила всего 5% его состояния (около 12 миллионов долларов). За ней также осталась опека над их общими детьми.
Выйти в свет Джорджина Чапман решилась только в 2019 году на ежегодном мероприятии Met Gala. Ее поддержала актриса Констанс Ву, которая надела платье бренда Marchesa.
На сегодняшний день Чапман все еще избегает внимания. Все свободное время она уделяет детям. Также, если верить слухам, то у Джорджины завязался роман с актером Эдрианом Броуди.