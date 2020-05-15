Сексуальной жене Цекало не хватает мужского внимания 

Жена Александра Цекало, художница Дарина Эрвин, опубликовала пост отчаяния в Insagram. Кратко, но емко 28-летняя брюнетка обрисовала, чего ей не хватает на самоизоляции. А именно — выражать свою сексуальность на публике.

По-видимому, Эрвин скучает по восхищенным взглядам, сворачивающимся шеям и ощущению себя секс-богиней. Внимания одного лишь мужа ей явно недостаточно.

«I miss being sexy in public», — дословно сообщила художница и добавила, что «это ранит».

Поклонники постарались утешить красотку, невыносимо страдающую на карантине.

«Вы сексуальны всегда и везде, даже и зрители иногда не нужны», «Продолжайте быть лучшей», «Женщина-сказка», — заверили Дарину подписчики.

Как бы то ни было, девушка даже в четырех стенах старается сделать совместную с Цекало самоизоляцию максимально горячей. Она ходит по дому обнаженной, в таком же виде пишет эротические картины (что вообще характерно для творчества Эрвин). А недавно выяснилось, что Дарина раздела и мужа. Теперь 59-летний продюсер тоже разгуливает по особняку голышом, о чем художница не преминула сообщить подписчикам. И даже показать.