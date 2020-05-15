Миро обратила внимание на то, что на многих фотографиях в Instagram артистка предстает с бокалом спиртного:

"Таня бухает с друзьями. Таня сидит в своей кухне с бокалом. Беленькое сменяется красненьким, в её глазах всё выглядит так романтично! На полу блестит бюджетная плитка Керама Марацци, а в глазах Тани — такой же дешёвенький пьяный блеск. А вот Таня празднует Пасху. Рядом — то ли домработница, то ли няня, то ли Танина мама и тоже — с бокалом. Вокруг — дети Тани, для них пьяненькая мама со стаканом — привычное зрелище!".

По мнению блогера, во время самоизоляции многие люди начинают скучать и находят спасение в алкоголе:

"На самоизоляции многие пустые люди не знают, чем бы себя наполнить. Муж не наполняет, не запузяривает, так почему бы не залиться винишком?

Вечерний бокальчик красненького постепенно смещается сначала ближе к обеду, а потом и к утру — чего зря время терять?

Именно так и становятся алкоголиками. Вечером — красненькое. Днём — беленькое. И так каждый день — было б желание, повод найдётся!".

Блогер убеждена, что сама Терешина не считает себя алкоголичкой. При этом певица даже не замечает, какой пример подает своим детям, которые видят, как часто выпивает мать:

"И я не говорю уже про детей, которые смотрят, как мама бухает. Всё, что делают родители, становится нормой и для детей. До определённого возраста дети считают, что родители непогрешимы, и раз мама с винишком — значит, в их глазах, это норма жизни, которую и они в будущем переймут".

Миро также напомнила, что алкоголизмом является регулярное употребление спиртного вне зависимости от того, как много выпивает человек за один раз:

"Вы тоже можете сейчас разораться, что ограничиваетесь одним бокалом, не видите в этом особой беды, но по факту, по научной классификации, даже выпивка раз в неделю считается пьянством.

Учёные говорят, что алкоголь в малых дозах, но потребляемый регулярно, вызывает привыкание. Значительно безопаснее даже выпить раз в месяц сильно, чем каждый день понемногу.

Вот Таня Терёшина — каждый день с бокалом. И морда её — посмотрите внимательно! — уже представляет собой типичный хабитус спившегося вконец человека".

В заключение поста Миро поинтересовалась, как часто выпивают ее подписчики.