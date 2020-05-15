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«Не будьте легкомысленными»: заразившийся COVID-19 Влад Соколовский обратился к фанатам 

Киноафиша 1 час назад
Заразившийся COVID-19 Соколовский обратился к фанатам
Фото: Киноафиша
Влад Соколовский решил опубликовать в своем Instagram развернутое видеообращение ко всем жителям России. Отметим, что буквально день назад певец сообщил, что у него подтвердилась двусторонняя стекольчатая пневмония с коронавирусом. Фолловеры засыпали артиста комментариями по поводу вымышленности пандемии. Как признался Влад, он был очень удивлен такому числу неверующих.
«Я понимаю, что процентное соотношение тех, кто верит мне, и тех, кто почему-то нет, — 80 на 20, но 20% неверующих — это очень много!» — признался музыкант.
Соколовский в своем видео сообщил некоторые факты о своем заболевании, а также поделился информацией о реальных случаях гибели людей от коронавируса. Так, подруга звезды также заболела COVID-19 и уже третью неделю лечится, не видя детей. Друг артиста также попал в неприятную ситуацию: от вируса скончался его родной дядя, а тетя до сих пор борется за жизнь. При этом все произошло по халатности людей, которые прилетели из Италии и не сообщили о своих симптомах, а тетя друга оказалась врачом, которая их лечила. В итоге заболели все.
Соколовский призвал фанатов поверить в реальность коронавируса и перестать быть легкомысленными.
«Не будьте легкомысленными, будьте ответственными, берегите себя и своих родных! — попросил поклонников Влад. — Крепкого здоровья каждому из вас и никогда не унывайте. Помните, что свет и энергия есть в каждом из нас».
Отметим, что артист проведет на домашнем лечении три недели.
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Звёзды , Влад Соколовский
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