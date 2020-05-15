Заразившийся COVID-19 Соколовский обратился к фанатам

Влад Соколовский решил опубликовать в своем Instagram развернутое видеообращение ко всем жителям России. Отметим, что буквально день назад певец сообщил, что у него подтвердилась двусторонняя стекольчатая пневмония с коронавирусом. Фолловеры засыпали артиста комментариями по поводу вымышленности пандемии. Как признался Влад, он был очень удивлен такому числу неверующих.

«Я понимаю, что процентное соотношение тех, кто верит мне, и тех, кто почему-то нет, — 80 на 20, но 20% неверующих — это очень много!» — признался музыкант.

Соколовский в своем видео сообщил некоторые факты о своем заболевании, а также поделился информацией о реальных случаях гибели людей от коронавируса. Так, подруга звезды также заболела COVID-19 и уже третью неделю лечится, не видя детей. Друг артиста также попал в неприятную ситуацию: от вируса скончался его родной дядя, а тетя до сих пор борется за жизнь. При этом все произошло по халатности людей, которые прилетели из Италии и не сообщили о своих симптомах, а тетя друга оказалась врачом, которая их лечила. В итоге заболели все.

Соколовский призвал фанатов поверить в реальность коронавируса и перестать быть легкомысленными.

«Не будьте легкомысленными, будьте ответственными, берегите себя и своих родных! — попросил поклонников Влад. — Крепкого здоровья каждому из вас и никогда не унывайте. Помните, что свет и энергия есть в каждом из нас».

Отметим, что артист проведет на домашнем лечении три недели.