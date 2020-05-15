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Популярная актриса снялась в нижнем белье в опустевшем метро 

Lenta.ru 44 минуты назад
Актриса снялась в нижнем белье в опустевшем метро
Фото: @juliafox
Американская актриса итальянского происхождения Джулия Фокс снялась в откровенной фотосессии в опустевшем из-за пандемии коронавируса нью-йоркском метро. Снимки появились на сайте журнала GQ.
На одном из опубликованных кадров знаменитость запечатлена в плаще из прозрачной ткани, через которую просвечивал кружевной комплект нижнего белья. Она также попозировала в респираторе, перчатках и меховых тапочках. Волосы Фокс завернуты в белое полотенце.
@houseofarchives
Кроме того, актрису сфотографировали со спины в бюстгальтере и трусах, которые оголили ее ягодицы. На снимке она поднимается по лестнице.
Автором съемки выступил модный фотограф Ричи Шазам (Richie Shazam), который сотрудничал такими изданиями, как Interview, Harper`s Bazaar и W Magazine.
@houseofarchives
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