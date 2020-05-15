Сосед Жигунова подтвердил его роман с копией Заворотнюк

Фото: Кадр из сериала "Моя прекрасная няня"

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Сосед Сергея Жигунова , академик Российской академии художеств Сергей Заграевский, подтвердил роман актера с копией Анастасии Заворотнюк . Об этом сообщает издание "Собеседник".

По словам Заграевского, актер уже познакомил возлюбленную со своей матерью Галиной Ивановной:

«Я слышал, что с Верой он все-таки расстался. Сейчас у него новая любовь. Думаю, отношения серьезные, раз он привозил девушку к своей маме».

По мнению СМИ, новой избранницей Жигунова стала девушка по имени Виктория Ворожбит. Поклонники артиста отметили, что Виктория очень похожа на бывшую пассию Жигунова — актрису Анастасию Заворотнюк.