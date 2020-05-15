Сосед Жигунова подтвердил его роман с копией Заворотнюк

Сосед Сергея Жигунова, академик Российской академии художеств Сергей Заграевский, подтвердил роман актера с копией Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщает издание "Собеседник".
По словам Заграевского, актер уже познакомил возлюбленную со своей матерью Галиной Ивановной:
«Я слышал, что с Верой он все-таки расстался. Сейчас у него новая любовь. Думаю, отношения серьезные, раз он привозил девушку к своей маме».
По мнению СМИ, новой избранницей Жигунова стала девушка по имени Виктория Ворожбит. Поклонники артиста отметили, что Виктория очень похожа на бывшую пассию Жигунова — актрису Анастасию Заворотнюк.
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